La família de Guillem Agulló i la Coordinadora pel Valencià de l’Horta Nord, Premi Nit Estellés

“Un entre tants / com lluiten, moren, / amants, amants!”. Aquests són els tres tetrasíl·labs que, per a l’ocasió, algú es va fer imprimir en el dors de la samarreta. Premis, versos, música i el millor menjar casolà regat “amb el vi de l’esperança” van presidir l’homenatge que cada setembre Burjassot ret al pintor del Mural del País Valencià.

El concert que va oferir dissabte passat a la nit, a l’antic Mercat Municipal, el cantautor Rafa Xambó va posar el colofó a la Nit Vicent Andrés Estellés, que enguany la ciutat de les sitges, de la mà de l’Associació Cultural Bassot, amb la col·laboració d’Escola Valenciana i de l’Ajuntament, va dedicar al poeta “de meravelles” en el 99é aniversari del seu naixement.

En la XIV edició de la festa de la poesia, el col·lectiu organitzador va concedir el Premi Estellés d’Homenatge —que distingeix persones i entitats “decididament implicades” en la defensa i l’ús de l’idioma— a la família de Guillem Agulló i Salvador i a la Coordinadora pel Valencià de l’Horta Nord. Els guardonats van rebre, de mans de representants de Bassot, una reproducció del bust de l’escriptor —obra de l’escultor Eduard Cortina— i l’ovació de la gent que omplia el recinte municipal.

Una edició centrada en la gastronomia

El Premi Estellés de Fotografia va ser adjudicat a Sergio López Conde. La segona edició del certamen va tindre com a assumpte la gastronomia. “El menjar d’Estellés” n’era el lema. Com a recompensa, el guanyador es va emportar un lot de llibres de l’editorial Sembra, col·laboradora del concurs, i un conjunt de CD de diferents estils musicals.

Prèviament a l’actuació de Rafa Xambó i el lliurament de premis, el vell mercat modernista de Burjassot va acollir el ja consolidat “sopar estellesià”, seguit de la “lectura lliure de poemes”. Com de costum, voluntaris entre els comensals van protagonitzar el recital. Sempre hi ha algú que s’apunta a “donar-li una oportunitat a la poesia”.

Una jornada d’homenatge al poeta

Els actes de la XIV Nit Estellés van arrancar de vesprada al costat de l’estàtua del “fill del forner”, a la plaça de l’Ajuntament, amb una “passejada estellesiana” que va guiar Isabel Anyó Andrés, neta de l’escriptor. A més de pintar un amé mosaic sobre la vida i l’ofici del poeta —que va il·lustrar amb variats documents—, va posar veu a alguns dels seus textos més emblemàtics. Isabel no hi va ser l’única rapsoda. També els participants van recitar poemes en les parades d’un itinerari que va passar, entre altres punts que Estellés evoca en la seua obra, per la plaça del Novedades i l’ermita de Sant Roc.

A l’esplanada del monument de les sitges, la regidora de Cultura, Estefanía Ballesteros, va voler llegir les “fluvials estrofes” d’El misteri. La passejada va encendre la metxa d’un homenatge que Bassot —estació número 6 de la Ruta Estellés— va batejar amb la consigna “99 anys amb el poeta”.