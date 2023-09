Huit de cada deu centres educatius va començar el curs amb falta de professors

El 86 % dels centres educatius va iniciar el curs amb manca de professorat. Així ho asseguren des de Comissions Obreres (CCOO) després d’elaborar una enquesta en els centres educatius de la Comunitat Valenciana, el resultat de la qual recalca les “deficiències greus en l’adjudicació de personal docent i no docent”.

El qüestionari es va llançar el 5 de setembre en els centres educatius públics valencians. En l’enquesta es va preguntar per la situació de les plantilles i els recursos personals, materials i d’espais que tenen els centres educatius en el moment de rebre l’alumnat. També altres aspectes, com, per exemple, el tipus d’interlocució amb l’Administració per a poder gestionar els problemes sorgits i les necessitats derivades de l’inici de curs. A la pregunta de si tota la plantilla està en el centre a l’inici del curs lectiu, el 86 % dels centres educatius contesten que no, i només un 14 % que sí. És més, al 81 % dels centres els falten dos docents i CCOO denuncia com a “especialment alarmant” que en un terç dels centres faltaren, almenys, 4 professors.

L’enquesta marca com a mancances més assenyalades per part dels centres educatius “el personal de Matemàtiques i Anglés per a complir la resolució del 31 d’agost d’impartició d’una hora més en primer d’ESO en Anglés i Matemàtiques, manca de personal d’inclusió educativa (AiL, PT, educadores), recursos per a la Formació Professional, especialment per a la Dual, i possibilitar els desdoblaments, i, de manera generalitzada, personal per a garantir la codocència”. “Les desastroses adjudicacions d’inici de curs i algunes supressions errònies patides per alguns centres són clarament els motius assenyalats com a causants de les deficiències”, expliquen des de CCOO.

També en personal no docent

Altres mancances assenyalades com a necessitats per a afrontar amb garanties el curs són la dotació de personal no docent, com ara administratius, conserges, educadores socials, d’Especial, educadores d’Infantil i d’altres com personal de suport informàtic. “Respecte a les necessitats materials no cobertes, les respostes més repetides són les mancances quant al material específic d’FP, material informàtic i pagaments pendents de despeses de funcionament”, expliquen des del sindicat després d’analitzar l’enquesta.

Finalment, a les preguntes sobre la interlocució amb l’Administració, tres de cada quatre centres la valoren com a “inexistent, deficient o regular”. “La major part d’aquesta interlocució la tenen amb Inspecció Educativa, mentre que amb la Conselleria o les direccions territorials és molt escassa”, expliquen. I afigen: “També les deficiències d’interlocució s’han destacat amb la Direcció General TIC i alguns ajuntaments”.