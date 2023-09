L’Eliana torna a impulsar l’ús del valencià en els comerços

L’Oficina de Promoció del Valencià de l’Ajuntament de l’Eliana ha convocat la segona edició dels Premis a l’Ús del Valencià en el Comerç Local de l’Eliana, gràcies a una subvenció concedida per la Diputació de València. L’objectiu de l’Àrea de Promoció Lingüística és reivindicar i guardonar l’ús de la llengua pròpia en els establiments comercials, de serveis i empreses del municipi perquè ajuden a normalitzar-ne l’ús i faciliten que el valencià siga la llengua de comunicació de la ciutadania.

La convocatòria d’enguany preveu una modalitat única: el premi a l’ús del valencià en retolació i material imprés (com ara factures, albarans, bosses o dissenys), així com l’ús aplicat a les noves tecnologies (pàgines web, xarxes socials, programari de gestió, adaptació en noves tecnologies, etc.). Hi haurà un primer premi de 1.200 €, un segon de 1.000 € i un tercer premi de 800 €.

La candidatura s’haurà de tramitar per via telemàtica en la seu electrònica de l’Ajuntament. El termini de presentació de sol·licituds serà del 18 al 29 de setembre. Caldrà adjuntar-hi tant els annexos com un dossier d’un màxim de 20 cares explicant l’activitat que du a terme el negoci en valencià i justificant-lo amb fotografies, vídeos, xarxes socials, etc.

Més informació

Els i les comerciants poden obtindre més informació a l’Oficina de Promoció del Valencià, situada al Centre Sociocultural, en el correu electrònic promociovalencia@leliana.es o per telèfon 96 275 80 30 (extensió 124).

La regidora de l’àrea, Eva Santafé, ha recordat que aquests premis van recaure, en la primera edició, en la Papereria i Llibreria Montaner i Comes, Pastisseria i Forn, i ha animat la resta de comerços a participar-hi i, sobretot, a utilitzar la llengua pròpia per a “oferir un servei de qualitat que la clientela agraeix”.