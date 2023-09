Mazón demanarà a l’AVL “braços oberts amb la llengua”

El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha avançat que, en la reunió que mantindrà aquesta vesprada amb la presidenta de l’Acadèmia de la Valenciana de la Llengua (AVL), demanarà obrir “una temporada de braços oberts” en matèria lingüística. “Si no, continuarem tolerant que alguns diguen que parlem català. El nostre Estatut d’Autonomia és molt clar i el nostre cor també”, ha recalcat.

Sense voler “precondicionar” la reunió, Mazón ha assegurat que comparteix la “llunyania de molts valencians” respecte a l’AVL i a l’ús de la llengua: “Molts valencians s’han sentit massa lluny de la seua Acadèmia, de les normes, d’aquest rigor que no es compara amb el que veiem als carrers tots els dies, amb el que es parla a les cases i a l’horta”.

Així ho ha manifestat, a preguntes dels periodistes, en un acte a Alacant, hores abans de la reunió que va sol·licitar a l’AVL per a demanar-li “gestos” que permeten que “represente a tothom”. Aquesta trobada arriba setmanes després de la polèmica per l’ús de valencià no normatiu en el compte oficial en xarxes socials de la Conselleria d’Agricultura, que depén de Vox, i que el conseller d’Educació, el popular José Antonio Rovira, diguera que l’AVL no té la “veritat absoluta”.

Mazón, també líder del PPCV, ha defensat que “és moment d’obrir els braços, o de reobrir-los”, i que és possible “avançar conjuntament de manera positiva, no polèmica, i integradora”, davant de la “llunyania de molts valencians amb les seues institucions en general”.

Nomenar el valencià al Congrés “i a tot el món”

Respecte a l’ús de llengües cooficials al Congrés, una reforma parlamentària que s’aprovarà aquesta setmana de manera expressa, ha exigit que el valencià s’esmente “de manera autònoma” cada vegada que es parla de llengües cooficials “en qualsevol part del món”. En cas contrari, ha avisat que s’estaria incomplint l’Estatut.

“En qualsevol cas, es vaja per on es vaja, es pretenga el que es pretenga, quan es parle de llengües cooficials, s’ha de mencionar el valencià; no se’n mencionen unes i s’oblida el valencià”, ha reclamat, i ha criticat que l’expresident i líder del PSPV, Ximo Puig, proposara la fórmula “català/valencià”.

Mazón ha emfatitzat que estarà en contra de “qualsevol que diga que això no és valencià, sinó una altra cosa”. “Això no pot continuar sent un joc de la negociació d’un senyor que vol seguir en el Govern, amb els seus companys de la Comunitat Valenciana aplaudint gravíssimes alteracions i atacs al nostre Estatut i a la nostra llengua pròpia”, ha asseverat en al·lusió al president en funcions, Pedro Sánchez.

A preguntes, sobre aquest tema, per la posició de l’AVL (des del punt de vista filològic, entén que “la llengua pròpia i històrica dels valencians és també la que comparteixen les comunitats autònomes de Catalunya i les Illes Balears i el Principat d’Andorra”), ha resolt: “En parlarem hui”.