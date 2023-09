El PP no usarà les llengües cooficials al Congrés: “No farem el ridícul de cara a la galeria”

El PP utilitzarà el castellà en el ple d’aquest dimarts, el primer en el qual es podran utilitzar les llengües cooficials (i les que no ho són) al Congrés malgrat que la reforma del reglament no s’ha aprovat encara. El portaveu popular, Borja Sémper, ho va deixar clar en la roda de premsa posterior al Comité de Direcció, a més de retraure l’actuació de la presidenta de la cambra, Francina Armengol, per haver permés “el ple de les llengües” sense esperar als procediments. “Se celebra aquest ple només perquè li interessa a Pedro Sánchez per a tindre vots en la seua futura investidura. És el PSOE el que ha canviat d’opinió”, va llançar Sémper, que va recordar que fins ara els socialistes s’havien negat a l’ús d’aquestes llengües.

Sémper va defensar “la trajectòria contrastable” del líder del seu partit, Alberto Núñez Feijóo, en “defensa i suport d’una llengua cooficial”, el gallec, “en una comunitat autònoma on l’idioma no s’utilitza per a tirar-se els trastos els uns als altres”. El líder conservador, en tot cas, parlarà en castellà, va dir, igual que el mateix Sémper no utilitzarà el basc, que també el parla, “perquè és l’idioma que està institucionalitzat”. “El problema de les llengües i el seu futur no depén del Congrés. Alguns parlaran en els corredors i en la cafeteria en castellà i, després, es posaran l’orellera de cara a la galeria. Nosaltres no farem el ridícul ni coses rares perquè el Congrés siga una caixa de ressonància on només parlen els diputats per a altres diputats”, va dir el portaveu del PP. “La nostra idea és que el Congrés torne a ser un lloc on les coses es facen de manera edificant i intentarem que ens entenga tothom. Per això, parlarem en castellà. Ja està bé que les nostres institucions es convertisquen en un embolic permanent”, es va queixar. L’acte de diumenge a Madrid Sobre l’acte organitzat pel PP diumenge que ve a Madrid, Sémper va tornar a confirmar la crida al fet que s’hi “sume” la societat civil. Sense concretar l’assistència que esperen, el portaveu va reconéixer que compten que “molta gent s’hi unirà”, per “les telefonades” que estan rebent a la seu. I esperen veure “abarrotada” l’esplanada Felipe II de la capital. “Que un acte en defensa de la igualtat dels espanyols desperte tant de recel per part dels nostres adversaris ens fa pensar que ha sigut un encert”, va dir Sémper en resposta a preguntes sobre les crítiques que ha despertat l’organització d’aquest acte.