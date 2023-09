Sandra Gómez creu que no és moment de nomenar Rita Barberá alcaldessa honorària

La portaveu socialista a l’Ajuntament de València, Sandra Gómez, ha retret a María José Catalá que propose nomenar alcaldessa honorària l’exalcaldessa Rita Barberá, malgrat que, d’ací a un any, serà jutjat per corrupció el seu govern. “En 2024, els valencians i valencianes tornaran a escoltar el nom de Rita Barberá, perquè es jutjaran els seus anys de govern per tindre una caixa B, per adjudicar contractes en les fundacions públiques per a finançar irregularment les seues campanyes electorals. En aquest context, Catalá vol presentar-la com a alcaldessa honorària i això que, a més, ella en persona va signar en 2016 la seua reprovació perquè deixara el seu càrrec de senadora perquè no representava amb dignitat els valencians i valencianes”, ha manifestat.

“Des d’aquell moment en què Catalá considerava indigna Rita Barberá en 2016 fins ara, que vol fer-la alcaldessa honorària, no ha canviat res” Gómez ha subratllat que des d’aquell moment en què Catalá la considerava “indigna” en 2016 fins ara, que vol fer-la alcaldessa honorària, “no ha canviat res”. “L’única cosa que ha canviat és que el PP i Catalá han modificat la seua estratègia per a poder usar el seu nom en benefici propi. Només perquè el judici per presumpta corrupció se celebrarà enguany amb els seus més estrets col·laboradors en la banqueta”, ha dit. “Persona amb moltes ombres” “Per al Partit Socialista”, ha continuat, Barberá continua sent “una persona amb moltes ombres en la seua gestió que el jutjat ha d’aclarir en les sessions del judici. Fins que, com a poc, no es resolguen tots els assumptes judicials que pesen sobre la seua gestió, no mereix ser alcaldessa honorària de la nostra ciutat”, ha continuat. La proposta del PP per a nomenar Barberá alcaldessa honorària es votarà en la Comissió de Cultura prèvia al ple ordinari corresponent al mes de setembre que se celebra aquest dimarts, i, tal com ha avançat Gómez, el Partit Socialista hi votarà en contra.