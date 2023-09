Calp: una oficina de turisme del segle XXI que mantindrà la façana històrica

L'oficina de turisme del segle XXI de Calp arriba ja amb la centúria entrada en anys. Serà una novetat en experiències turístiques. Allí mateix, sense entrar en propietats privades ni recórrer sendes escarpades, es podrà visitar els edificis dissenyats per Ricardo Bofill (la Muralla Roja, el Xanadú o l'Amfiteatre) o pujar al penyal d'Ifac i a la serra d'Oltà. D'això se'n diu realitat virtual i experiències immersives.

L'oficina de turisme del segle XXI fa justícia a la ciutat intel·ligent que Calp vol ser. I és intel·ligent que el nou i modern edifici evoque la història. Dissenyat pels arquitectes Rubén Bodewig Belmonte i Alejandro Soriano Herrera, mantindrà les motlures i balustrades de l'actual casa. És una façana amb gràcia i cert interés arquitectònic. Mantindre-la significa també integrar l'oficina de turisme en l'estètica del centre històric. Els veïns havien demanat que es conservara.

Es derrocarà la resta de la construcció. El nou edifici constarà d'una planta baixa diàfana destinada a l'atenció al turista, una primera planta i una terrassa-mirador.

Les obres ixen ara a licitació amb un import base de 575.954,92 euros. Les empreses poden presentar les seues ofertes fins al cinc d'octubre i s'ha fixat un termini de sis mesos perquè aquest projecte siga una realitat. Per tant, l'oficina del segle XXI arribarà a la centúria l'any 24.

Aquesta oficina estarà situada en un immoble de 282 m² que va adquirir l'Ajuntament en 2018 al carrer Llibertat, en ple centre històric. Substituirà les actuals dependències a la plaça del Mosquit. Suposarà un nou concepte en l'atenció al turista, ja que es farà a través de les noves tecnologies, no sols a través de fullets electrònics o pantalles digitals, sinó que a més oferirà experiències immersives al visitant. En aquest sentit, es pretén que els turistes que la visiten puguen conéixer a través de dispositius de realitat virtual espais d'accés restringit com l'interior de la Muralla Roja, o bé altres recursos als quals no puguen accedir persones amb mobilitat reduïda com la pujada al penyal d’Ifac. També a través d'aquesta experiència immersiva es vol oferir visites guiades als jaciments dels Banys de la Reina i de la pobla medieval d’Ifac, al barri antic o a una subhasta de peix a la Llotja.

“El que es pretén és modernitzar el procés d'informació turística introduint tecnologia innovadora perquè el turista tinga una millor informació i experiència sobre el que ofereix Calp”, ha destacat el regidor de l'EDUSI, Marco Bittner, que ha afegit que aquesta oficina facilitarà informació turística als turistes 24 hores al dia els 7 dies a la setmana. Aquest projecte forma part de l'Estratègia EDUSI “Revitalitza Calp”, cofinançada al 50 % amb fons FEDER de la Unió Europea, i també és un projecte previst en el Pla de destinació turística intel·ligent de Calp aprovat pel ple durant 2017.