Empitjoren les previsions del temporal a Castelló: alerta màxima per pluges torrencials

La situació meteorològica a la Comunitat Valenciana durant les pròximes 24 hores serà molt complicada. A mesura que avancen les hores, les previsions de l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) empitjoren. Si bé els meteoròlegs ja han advertit que la DANA s'avançarà a aquesta vesprada i que pràcticament tot el territori està en alerta per pluges localment fortes i possibilitat de pedra, ara l'Aemet empitjora les previsions per a les pròximes hores a Castelló.

L'Agència Estatal de Meteorologia ha decidit elevar l'alerta en el litoral de la província de Castelló a taronja.

Les noves dades amb les quals treballen els meteoròlegs apunten a una recrudescència del temporal aquesta vesprada a les comarques costaneres de Castelló. Encara no s'han reposat del cicló que va assotar alguns punts com Borriana la setmana passada, i ara Castelló es prepara per a una vesprada complicada amb pluges que podrien superar els 40 mm en una hora.

Risc d'inundacions i desbordament de barrancs

Aquestes trombes poden resultar especialment nocives en alguns punts de Castelló, especialment les zones inundables i els barrancs, per la qual cosa les autoritats recomanen d'extremar les precaucions davant la possible caiguda d'arbres o l'augment de cabals en rieres o llits secs.