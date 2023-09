L’oposició creu que el PP “busca confrontació amb la llengua” i “crea problemes on no n’hi ha”

“Tornar als conflictes del passat és atacar la convivència”. Així s’ha expressat el líder del PSPV, Ximo Puig, sobre el comunicat emés per la presidència de la Generalitat Valenciana aquest dilluns, després de la reunió que va mantindre el cap del Consell, Carlos Mazón, amb la presidenta de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), Verònica Cantó i després de la qual van instar la institució a teixir col·laboracions per a “revalencianitzar” un ens que consideren “allunyat dels valencians”.

Sobre això, Puig considera que “el que importa és estimar i utilitzar la nostra llengua, no buscar la confrontació en la qüestió lingüística per a trencar la convivència. Qui vol trencar la convivència, no s’estima el valencià ni s’estima la Comunitat Valenciana”, ha dit, en relació amb el que considera que fa el PP des que ha arribat al govern.

Una actitud que, d’altra banda, per al síndic de Compromís a les Corts Valencianes, Joan Baldoví, té molt a veure amb el soci dels populars en l’executiu valencià, Vox. “Han creat un problema on no n’hi havia i, durant huit anys, el PP ha estat callat i no hi havia cap problema. Ha sigut quan ha entrat a les Corts a manar Vox quan de sobte hi ha un conflicte lingüístic”, ha assenyalat el valencianista aquest dimarts.

D’altra banda, Baldoví ha enviat un missatge a Mazón: “La millor manera de ‘revalencianitzar’ les coses és parlant la llengua pròpia i el millor que podria fer el president és utilitzar el valencià, ell mateix i amb els mitjans del Govern Valencià. Tota la resta és buscar problemes on no n’hi ha”, ha conclòs Baldoví.