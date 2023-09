La muralla islàmica de València s'inclou en el Catàleg nacional

La muralla islàmica de València forma part d'una relació de castells i elements defensius que, tal com publica hui el Butlletí Oficial de l'Estat, s'inscriuran en la secció primera de l'Inventari general del patrimoni cultural valencià amb la categoria de monument. Així ho ha anunciat hui el regidor delegat d'Acció Cultural i Recursos Culturals, José Luis Moreno, que ha aprofitat l'ocasió per a recordar “l'esforç municipal fet per a vetlar per la protecció d'aquest monument que va començar a construir-se en el segle XI per a protegir la ciutat”.

La protecció per a la muralla, que com a estructura defensiva gaudeix de màxima protecció genèrica, es reconeix ara com a patrimoni cultural valencià. El reconeixement arriba amb la restauració del tram de la muralla i la torrassa que es conserva a la plaça de l'Àngel, al barri del Carmen, inacabada. Fa més d'un any que les obres estan parades pels desacords de l'Ajuntament amb l'empresa constructora, que han derivat en la rescissió del contracte i en un recurs de l'adjudicatària.

En aquest sentit, el regidor ha explicat que, actualment, l'Ajuntament es troba a l'espera del dictamen del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana sobre la resolució del contracte adjudicat el desembre de l'any 2020 per a l'excavació, restauració i posada en valor de les restes d'aquesta muralla construïda per a la defensa de la ciutat.

“Davant els constants incompliments per part del contractista, el passat 26 de juliol l'Ajuntament va acordar la procedència de resoldre aquest contracte d'execució d'obres; remetre l'expedient al Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, per a l'emissió del corresponent dictamen a la vista de l'oposició del contractista a la resolució del contracte, i, finalment, la suspensió del procediment, pel temps que hi haja entre la petició del dictamen al Consell Jurídic Consultiu i la recepció de l'informe, comunicant aquest acord als interessats en el procediment”, ha detallat Moreno.

“I durant aquest temps, l'Ajuntament ha estat en continu contacte amb l'empresa adjudicatària davant l'arribada d'episodis de pluges, donant les indicacions necessàries per a evitar possibles danys i fent visites periòdiques d'obra per a revisar-ne l'estat”, hi ha afegit el regidor, després de puntualitzar que, “a excepció de xicotetes formacions d'aigua per la naturalesa del terreny, tots els equips de bombament han funcionat correctament i s'han seguit totes les instruccions de l'Ajuntament i la Direcció Facultativa, sense apreciar-se danys en les excavacions arqueològiques de l'antiga muralla islàmica”.