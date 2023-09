Xavi Cabanilles, campió d'Espanya de triatló súper sprint

Xavi Cabanilles, del Club Atletisme Safor Teika, ha guanyat en categoria cadet l'última prova de la seua temporada, el Campionat d'Espanya de Triatló SuperSprint, disputat diumenge passat a Águilas (Múrcia).

El gandienc va véncer en la seua sèrie preliminar i després ho va fer també amb suficiència en la final del Nacional, demostrant que és el millor d'Espanya a la seua edat, completant els tres segments de natació, atletisme i ciclisme en un temps de 21 minuts i 35 segons.

Cabanilles tanca d'aquesta manera un any espectacular, en el qual ha sigut doble subcampió d'Espanya de camp a través individual i per autonomies amb la valenciana, campió d'Espanya i plusmarquista nacional sub16 dels 3.000 metres llisos amb tan sols 14 anys d'edat, amb un magistral crono de 8 minuts 27 segons i 36 centèsimes; campió d'Espanya de triatló per seleccions autonòmiques; campió d'Espanya de duatló igualment cadet, i ara el seu últim èxit, que també el porta a la part alta del podi.

Xavi Cabanilles Añó és un esportista al qual dirigeix i entrena el tècnic de Simat de la Valldigna Carlos Ferrando.