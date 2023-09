Catalá: “Sempre he estat d’acord amb l’accent tancat”

L’alcaldessa de València, María José Catalá, s’ha manifestat sobre la doble toponímia que es va aprovar ahir en la Comissió de Cultura amb els vots de PP i Vox, de manera que, a partir d’ara, si ho aprova el Consell, la capital valenciana es denominarà “Valencia/Valéncia”. Catalá ha dit a la premsa que aquesta mesura no ha sigut una imposició de la ultradreta, perquè comparteix la idea que València es denomine de manera oficial “Valéncia” “en valencià”. “Sobre l’accent de València jo sempre m’he pronunciat sobre aquest tema i sempre he dit que considere que fonèticament València la e es pronuncia de manera tancada i no de manera oberta, sempre he dit que he discrepat públicament del dictamen de l’AVL i sobre el tema de l’accent obert, que sé que hi ha acadèmics que estan d’acord amb aquesta opinió i que soc la primera a dir que crec que l’accent de València ha d’escriure’s tancat”.

Així es va forjar la paraula “Valéncia” per a designar la capital valenciana En aquest sentit, “nosaltres havíem plantejat un escenari, en primer lloc, per a aprovar una denominació bilingüe, i, en segon lloc, iniciar els tràmits perquè es canviara l’accent; Vox va voler fer una redacció conjunta i no ens va semblar malament, i, per tant, ho vam aprovar”. Segons ha explicat l’alcaldessa, la proposta inicial del PP que es va presentar a la Comissió de Cultura per a aprovar el nou topònim oficial de la capital valenciana contenia dos punts separats sobre aquest assumpte. “El que vam fer va ser que, en un primer punt, s’adoptara la denominació en castellà, “Valencia”, “com a denominació cooficial de nou per a la capital valenciana, i, en un segon punt, que es canviara l’accent per a la denominació en “valencià” d’obert a tancat. “Ells —diu Catalá, en al·lusió a Vox— van voler que es fera tot en un mateix paràgraf, i ho vam acceptar”. Per tant, Catalá defensa que l’accent tancat, la paraula “Valéncia”, no és una imposició de Vox perquè ella mateixa hi està d’acord.