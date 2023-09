Centenars de professors protesten en els centres educatius per la “gestió nefasta” de les adjudicacions de places

Centenars de professors de desenes de centres educatius valencians s’han concentrat hui a les portes dels col·legis i instituts per a denunciar el “caos” en les adjudicacions de places docents i que es derogue l’ampliació de l’horari en l’ESO. També han protestat en contra de la política lingüística de l’actual conseller d’Educació, José Antonio Rovira, i han reclamat que “el professorat no adoctrina, sinó que ensenya i educa”.

La concentració ha estat convocada pels tres sindicats docents majoritaris (Stepv, UGT i CCOO PV) i arriba després de diversos dies de concentracions i un inici de curs convuls per al conseller d’Educació. Als errors en les adjudicacions, s’hi ha sumat la falta de busos escolars, sobretot en els centres d’educació escolar de la província de València.

Les protestes, a l’hora del pati i a la porta dels centres, tenen com a objectiu “mostrar el rebuig a les accions i mesures que el Consell de Carlos Mazón, mitjançant el seu conseller d’Educació, José Antonio Rovira, està adoptant, i la nefasta gestió que s’ha fet en les adjudicacions docents de l’inici de curs”.

En el seu comunicat, els sindicats reclamen “que les adjudicacions docents es duguen a terme correctament, dins del termini i sense errors, per a evitar que es perjudique i maltracte el professorat”. Ho fan en referència als constants “errors informàtics” que han retardat les adjudicacions de places des del mes d’agost.

D’altra banda, els sindicats demanen “que no s’incrementen les hores lectives de professorat en l’ESO”. Recentment, el conseller d’Educació, José Antonio Rovira, va decidir que els centres que tingueren docents disponibles per a fer-ho havien de donar dues hores més de classe setmanals dedicades a Matemàtiques o Anglés. La polèmica d’aquesta decisió va arribar per prendre-la pocs dies abans de l’inici del curs i alterant tota la planificació dels centres, encara que finalment el 75 % va decidir fer-ho.

Rovira va prendre aquesta decisió després que els tribunals tombaren l’assignatura Projectes Interdisciplinaris, la qual cosa deixava els centres amb dues hores menys de classe a la setmana. Els sindicats no estan d’acord que se substituïsquen aquestes dues hores per un increment de Matemàtiques i Anglés.

Defensa del valencià

Un altre motiu pel qual s’han concentrat els sindicats docents és en defensa del valencià en l’ensenyament i “el dret de tot l’alumnat a conéixer i usar la nostra llengua com a vehicular en la seua educació”. Finalment, reclamen que “el professorat no adoctrina, sinó que ensenya i educa”.

Aquestes declaracions arriben després de l’anunci de Rovira d’una modificació de la Llei de plurilingüisme per a eliminar el valencià de les assignatures no lingüístiques a les comarques castellanoparlants. Aquesta modificació es farà per via urgent, però no és l’única. Una de les promeses electorals del Partit Popular és, precisament, reformar la Llei de plurilingüisme, si bé encara no ha explicat com.