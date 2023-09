Una empresa privada va pagar la meitat de l’acte de presentació de Camps com a candidat en 2003

L’acte de presentació de Francisco Camps com a candidat a la Generalitat celebrat el 21-22 de febrer de 2003 i organitzat per una de les empreses del Grupo Correa (de l’empresari Francisco Correa) va ser pagat pel PP d’Alacant (18.000 euros) i els altres 23.704,33 euros els va assumir “una empresa que va abonar una factura amb el concepte: disseny estand per a diferents fires”, segons ha declarat hui l’inspector de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) de la Policia que va dirigir la investigació sobre la trama Gürtel, Manuel Morocho. El policia no ha revelat el nom de l’empresa.

Tres dels inspectors de la UDEF que van participar en la investigació de la trama Gürtel (només un continua en aquesta unitat) desgranaran, durant dos dies, el detall de la investigació que van dur a terme per a l’Audiència Nacional i els tribunals superiors de justícia de Madrid i la Comunitat Valenciana, davant del tribunal que presideix l’últim judici de la trama valenciana de la Gürtel. Els agents han desgranat els antecedents i fets concrets relacionats amb els 1,8 milions d’euros en contractes menors de 12.000 euros que quatre conselleries i cinc empreses públiques de la Generalitat van adjudicar a les empreses de Francisco Correa entre 2004 i 2009. En altres peces ja jutjades i condemnades, es va confirmar que la trama va rebre 14,9 milions en contractes de la Conselleria de Turisme, d’RTVV i del Partit Popular. I, per a conéixer com van aconseguir accedir a aquestes contractacions, els agents de la UDEF s’han remuntat a 2002. Aquell any, Special Events organitza un congrés regional del PP (setembre de 2002). “S’encarrega de l’organització, acreditacions, documentació, il·luminació, decoració. Hi participen diferents societats, marques, però les persones romanen”, ha explicat un agent de la UDEF en referència als responsables de les empreses del Grupo Correa. “En aquest congrés ix president [Eduardo] Zaplana, i secretari general Francisco Camps. I el que executa el treball és Álvaro Pérez”, ha explicat l’agent. Els detalls d’aquest congrés es desgranen en el segon informe que la UDEF va incorporar a la causa principal de la trama Gürtel i en el qual ja constaten que una part d’aquests esdeveniments es pagava en “A i en B”. Gràcies a un full de càlcul, intervingut durant els registres, en el qual els treballadors del Grupo Correa registren un control intern de l’esdeveniment: “El cost i on es derivaven els fons generats, el valor i com es finançava, la facturació en part i altres fons fora del circuit econòmic. És a dir, els pagaments en A i en B amb fons d’origen desconegut”. I afigen que “els cobraments en B es lliuraven a Álvaro Pérez, que, en aquell moment, portava els comptes del PP de Madrid”.