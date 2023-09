L’Ajuntament de València inicia una ronda de contactes pel Nou Mestalla

L’Ajuntament de València afronta una setmana clau per a desbloquejar la situació del Nou Mestalla. L’alcaldessa, María José Catalá, inicia una ronda de contactes amb els grups polítics amb l’objectiu d’arribar a una postura unitària sobre el conveni i encarrilar l’enquistat nou estadi. El triat per a reunir-se amb els grups municipals serà José Marí Olano, regidor de Grans Projectes de València, encarregat per l’alcaldessa per a resoldre assumptes claus de la ciutat com el Nou Mestalla o la Marina. Olano té cita aquest dimecres amb Compromís i demà amb el PSPV. Catalá es va comprometre, abans d’iniciar la legislatura, a reunir-se amb tots els grups polítics per a revisar el conveni i unificar una postura comuna sobre l’estadi. És l’hora. El futur del Nou Mestalla està en joc.

La ronda de contactes de l’Ajuntament amb la resta de forces polítiques de la ciutat arriba després de la reunió que va mantindre el mateix Olano amb Germán Cabrera el passat 13 de setembre. Cabrera, a més de ser el secretari del Consell d’Administració del València, és la mà dreta i persona de confiança de Peter Lim a València i a Espanya. Cabrera, soci de l’equip de Corporate de KWM a Madrid i advocat personal de Lim en territori espanyol, va jugar un paper fonamental en el procés de compravenda de club en 2014. Germán Cabrera va ser protagonista en els àudios d’Anil Murthy, revelats en exclusiva per SUPER, en els quals l’expresident del València descrivia el “paperot” de les reunions del club amb les diferents administracions públiques per a allargar el procés de construcció de l’estadi. “Al final, llavors, sí que parlaré per a contar el que està passant abans de la reunió de dilluns, tindré problemes, preferisc anar-hi, que em diguen el que volen, sempre amb el somriure. ‘Gràcies, gràcies, gràcies’. Després, quan Germán Cabrera (advocat del club): ‘pum’, portarem la Generalitat a judici”. El nou conveni per al nou estadi serà en essència el que ja estava redactat en la legislatura anterior. El PP pot necessitar els vots del PSPV i Compromís per a aprovar-lo després que el seu soci de govern, VOX, haja declarat la seua negativa a donar suport a una ampliació del conveni. En l’oposició no ha agradat que l’Ajuntament s’haja reunit amb Cabrera, perquè es considera que és la figura més pròxima a Peter Lim. Així ho va denunciar ahir Sandra Gómez, exvicealcaldessa i portaveu socialista a l’Ajuntament: “Hi ha moltes bandades. Hi ha incertesa, hi ha inseguretat, hi ha improvisació, perquè no es té clar què es farà. I també cal dir-ho clar: hi ha molta mentida. A finals d’estiu, la senyora Catalá va dir que s’estaven veient en secret, a esquena de la ciutadania i de la societat, que volem saber, jo mateixa ho vaig denunciar. Arran d’ací ja comença a dir que ‘ens han vist amb Meriton’; fins a on jo sé, els que treballen en el València CF treballen en representació de Meriton i Lim. Fins que s’ha publicat que s’han vist amb Germán Cabrera, que no només representa Meriton, sinó que està a nòmina i ha sigut un dels principals instigadors de Lim en els consells, és una persona molt vinculada a Lim”. Per la seua banda, el portaveu de Compromís i exalcalde de València, Joan Ribó, va demanar ahir que el València CF complisca, d’una vegada, els compromisos que té adquirits amb la ciutat pel que respecta a la construcció del nou Mestalla. “Ja està bé de bromes, ja està bé d’aixecada de camisa. El València ha de complir les condicions”, va assegurar.