Mapi León i Patri Guijarro abandonen la concentració d’Espanya però no seran sancionades

Mapi León i Patri Guijarro han abandonat, aquest dimecres de matí, la concentració de la selecció espanyola a Oliva. Les dues futbolistes blaugrana, que aquest estiu ja van rebutjar acudir al Mundial d’Austràlia i Nova Zelanda, no subscriuen els acords a què s’ha arribat amb el Consell Superior d’Esports i la Reial Federació Espanyola de Futbol, que s’han compromés a depurar l’estructura federativa.

Mentre Mapi i Patri Guijarro tornen a Barcelona, les altres 21 jugadores convocades per la seleccionadora Montse Tomé han decidit romandre en l’equip i disputar els dos pròxims partits d’Espanya en la Nations League, contra Suècia a Göteborg aquest divendres, i contra Suïssa, a Còrdova, dimarts que ve.

“No estem en condicions”

“És una realitat que, tant per a Patri com per a mi, la realitat és diferent de la de les nostres companyes. Ja sabem que no han sigut les maneres per a tornar. No estem en condicions. Però estem contentes perquè s’estan produint canvis, i en això estem fent costat a les nostres companyes”, relatava Mapi León a la seua eixida de la concentració. “És bastant dur. Mentalment no estem per a seguir ací”, va insistir Patri Guijarro.

Aquest dimecres, tant el CSD com la Federació Espanyola haurien de concretar quines persones haurien de deixar els seus càrrecs. Entre ells, l’encara secretari i mà dreta del dimitit Luis Rubiales en l’organisme, Andreu Camps.

Mapi León ja va advertir, dimarts, que acudia a la concentració a pesar seu i obligada davant de l’amenaça que se li aplicara una sanció d’acord amb la Llei de l’esport. El CSD, però, s’ha compromés al fet que les jugadores que encara opten per no romandre en la selecció no seran sancionades.