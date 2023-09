Una diputada valenciana s’estrena en llengua pròpia al Congrés

Àgueda Micó s’ha convertit aquest dijous en la primera diputada valenciana a fer una intervenció en llengua pròpia en el Congrés. “Aquesta intervenció significa molt per a les persones que parlem llengües diferents del castellà”, ha començat la parlamentària de Compromís-Sumar des de la tribuna de la cambra baixa, on ha especificat que ella la feia “en valencià”, una llengua “que parlem deu milions de persones en cinc comunitats autònomes i en tres estats d’Europa”.

Una intervenció que significa molt per a moltes persones: la primera valenciana que parla valencià al Congrés dels Diputats. pic.twitter.com/we3R6NCtVA — Àgueda Micó Micó (@aguedamico) 21 de septiembre de 2023

Micó s’ha estrenat en la cambra baixa i ho ha fet com a portaveu adjunta del Grup Plurinacional de Sumar. Ho ha fet en la seua llengua materna, el valencià, en el debat sobre la reforma del reglament que permetrà l’ús de les llengües que tinguen caràcter oficial en les comunitats autònomes, inclòs el valencià, tant en les sessions plenàries com en les comissions com en els escrits. La reforma ha tirat avant malgrat els vots en contra de PP i Vox.

“Hui no parle només jo, parlen totes les persones que han sigut discriminades, fins i tot agredides”, ha expressat la parlamentària de Compromís, que ha assenyalat que una llengua “és una manera de veure i entendre el món”. En aquest sentit, ha indicat que al faristol no ha pujat sola, sinó que amb ella han estat “els milers de persones que han treballat, que han lluitat i s’han deixat la pell per la nostra llengua al llarg de la història”.

✅ El Pleno aprueba la reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados para permitir el uso de las lenguas que tengan carácter oficial en una comunidad autónoma. pic.twitter.com/ZHKBShgeql — Congreso (@Congreso_Es) 21 de septiembre de 2023

Així, ha volgut retre homenatge “als milers de professors que han dedicat la seua vida a voler, cuidar i fer créixer la nostra llengua”, a les “mares i pares que han traslladat el seu tresor més valuós a les següents generacions” i als “milers de voluntaris que treballen dia a dia perquè el valencià siga una llengua de futur”. “El valencià és una llengua que dona la benvinguda als nouvinguts i que abraça la diversitat”, ha sentenciat.

La diputada de Compromís ha carregat contra el PP i Vox per “posar bastons a la roda” dels avanços democràtics, rebutjant, entre altres coses, l’argument de l’alt cost de la seua implantació, en subratllar que “la corrupció sí que és cara, garantir drets mai és car”. Així mateix, ha fet broma amb el fet que el diputat del PP Borja Sémper haja sigut criticat des d’alguns sectors del seu partit per pronunciar algunes frases en basc en la presa en consideració de la reforma del reglament, i s’ha dirigit a ell per a dir-li: “Com diria Rajoy; Borja, sé fuerte”.

“En Sumar som un grup parlamentari plurinacional, com ho és l’Estat, la pluralitat és la normalitat”, ha expressat Micó, que ha afegit que aquesta plurinacionalitat “és normal al carrer i ho ha de ser també en les institucions”. “D’això va la democràcia”, ha continuat, “de garantir els drets i la representació a tota la ciutadania”.