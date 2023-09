L’esquerra titla de “cortina de fum” els anuncis fiscals de Mazón

Els grups de l’oposició a les Corts han qualificat, aquest dijous, de “cortina de fum”, en el cas del PSPV-PSOE, i de “decebedores”, en el cas de Compromís, les noves mesures fiscals anunciades pel president de la Generalitat, Carlos Mazón, i que s’inclouran dins de la Llei d’acompanyament per als pressupostos de 2024.

En aquest sentit, el portaveu adjunt del Grup Socialista, Arcadi España, ha assenyalat en els corredors de les Corts que la política fiscal del Consell “ultra” de Mazón és una “cortina de fum” i ha alertat que “el diable està en els detalls”, per la qual cosa esperaran a conéixer el text de l’avantprojecte de llei d’acompanyament als pressupostos, perquè no se’n refien.

El també exconseller d’Hisenda ha criticat que el Consell de Mazón “perdona 350 milions d’euros a 24.000 valencians” amb la bonificació de l’Impost de Successions i Donacions, mentre “li puja el rebut de l’aigua a dos milions de valencians i valencianes”.

España ha assenyalat que el mateix Comité Econòmic i Social (CES) de la Comunitat Valenciana “ha dit per unanimitat que les rebaixes fiscals a les rendes altes posen en risc els serveis públics”, i ha anunciat la presentació de preguntes parlamentàries per a conéixer els càlculs del Consell sobre les noves mesures fiscals.

“Decebedores”

Per la seua banda, el síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha titlat de “decebedores” les mesures anunciades, perquè, mentre que la seua formació portava en el programa la gratuïtat de les ulleres per als xiquets que les necessiten o de les despeses del dentista, el Consell PP-Vox ha establit unes deduccions.

“El Consell diu que poden arribar a un 87 % de la població, però no hi arribarà, perquè se’n quedarà fora moltíssima gent”, ha afirmat Baldoví, que creu que se’n quedaran fora “les famílies que més ho necessiten”, com les que no fan declaració de la renda perquè no tenen ingressos suficients, o les que la fan però els seus ingressos són “tan baixos que no podran beneficiar-se’n”.

També ha retret al Consell l’“oblit absolutament escandalós” dels joves amb habitatge en lloguer, ja que s’han posat deduccions a la compra, però no es diu res del lloguer, i ha considerat que, per a arribar a totes les famílies, s’haurien de donar ajudes directes, com, per exemple, va fer el Botànic amb el programa de llibres de text XarxaLlibres.