Les bandes de música prendran la batuta a Catarroja aquest diumenge

La Societat Musical l’Artesana i la Societat Unió Musical de Catarroja celebraran diumenge que ve, 24 de setembre, els seus respectius concerts dins del programa festiu de les festes majors. A les 12.00 h, al TAC, l’SM l’Artesana celebrarà el seu concert, ajornat per la pluja; i a la vesprada, a les 18.30 hores, a la plaça del Mercat, serà el torn del Festival de Bandes de la Unió Musical de Catarroja.

La regidora de Cultura de l’Ajuntament de Catarroja, Dolors Gimeno, ha anunciat que “s’està treballant en l’enregistrament de l’himne fester dels Moros i Cristians interpretat per les dues bandes”. L’himne Catarroja, creu i lluna, amb música del compositor Francisco Valor i lletra de David Jorge, per a commemorar el XXV aniversari de la Festa de Moros i Cristians a Catarroja, va ser estrenat en l’acte de les ambaixades d’enguany “amb un gran èxit i un gran acolliment per part del públic i dels músics de les dues bandes”.

Gimeno també ha subratllat l’aposta cultural en el programa festiu, com són els dos concerts de les bandes i el Cant de la Carxofa, que també se celebrarà el diumenge 24, a les 21.00 hores, a la plaça de la Llotgeta. “Un cant que se celebra en molts pobles de la comarca de l’Horta Sud i que estem intentant que siga patrimoni de tots els valencians i valencianes mitjançant la seua declaració com a bé d’interés cultural”.

La regidora també recorda la celebració de la Nit Estellés, el 28 de setembre, a les 21.30 hores, a la plaça de la Llotgeta, amb l’actuació del cantautor Pau Alabajos i la lectura oberta de poemes del poeta valencià.