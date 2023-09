Les immobiliàries es queden sense pisos per a estudiants a València

El cost del lloguer d’un pis d’estudiants a València ha pujat un 25 % aquest curs després de desplomar-se’n l’oferta, segons adverteix el Col·legi d’Agents de la Propietat Immobiliària (API). Les immobiliàries especialitzades en aquesta mena d’arrendaments es van quedar sense immobles a finals de juliol i centenars d’estudiants s’han vist obligats a agafar una plaça en una residència, que costa de mitjana 600 euros més al mes. Les universitats valencianes ofereixen prop de 100.000 places i 44.000 alumnes provenen de fora de la capital.

Vicente Díez, portaveu del Col·legi d’API de València, adverteix que, enguany, un pis d’estudiants que el curs passat costava 800 euros, en val 1.000, la qual cosa implica un augment del 25 %. Díez té l’agència en la zona universitària de València i una de les seues especialitats és l’arrendament per a estudiants. “L’últim pis el vaig llogar el 31 de juliol. Hi ha estudiants amb problemes per a trobar un pis. Conec casos d’universitaris de Castelló que venen a València diàriament amb tren”, assegura.

Estrangers

La situació s’ha agreujat per la demanda d’estudiants estrangers. La força de la Universitat de València i de la Politècnica i dels centres privats com la Cardenal Herrera o la Catòlica, i l’inferior cost de la vida a València enfront d’altres capitals espanyoles com Madrid o Barcelona, han disparat l’interés dels estudiants europeus i americans (dels Estats Units, Mèxic i Sud-amèrica) per València. “Les taxes universitàries són econòmiques, sobretot si es comparen amb altres països. Això converteix València en una destinació molt interessant per a estudiants internacionals”, segons un informe de la UPV.

1.200 euros

El portaveu dels API precisa que al juliol es podien trobar pisos amb capacitat per a quatre estudiants per 1.200 euros al mes, encara que alguns propietaris arriben a demanar 1.500 euros. “El que ix al mercat te’l lleven de les mans. Ara, al setembre, la gent està disposada a pagar el que siga”, subratlla Díez. El problema per als estudiants és que, en cursos com primer de Medicina, es continuen alliberant places al llarg de tot el mes de setembre (per estudiants que aconsegueixen una altra matrícula prop de la seua ciutat de residència).

Alternativa cara

L’alternativa als pisos d’estudiants són les residències universitàries, però el problema és que el preu es dispara i l’oferta també és escassa. València té de mitjana una plaça en una residència d’estudiants per cada 24 universitaris que la necessiten. Aquest curs, el nombre de places ha passat de 3.600 a 4.200, encara que continuen sent insuficients. Vicente Díez alerta que, a més, una plaça en una residència pot arribar als 1.000 euros al mes.