Mazón anuncia més baixades d’impostos que beneficiaran dos milions de valencians

El Consell ha fet, aquest dijous, un pas més, el segon després de la supressió de l’Impost de Successions i Donacions, en la baixada d’impostos que va prometre en campanya electoral. El president de la Generalitat, Carlos Mazón, i la consellera d’Hisenda, Ruth Merino, han anunciat un paquet d’“alleujament fiscal” que s’incorporarà en la Llei d’acompanyament als pressupostos de 2024, basada, d’una banda, en deduccions en l’Impost de la Renda (IRPF), i, d’altra banda, en l’aplicació d’un nou tipus superreduït per a l’Impost de Transmissions Patrimonials per a la compra d’habitatge.

“El canvi ha començat i aquest canvi es compleix”, ha començat el cap del Consell abans de desgranar les noves mesures, que, segons ha estimat, tindran un impacte de 200 milions d’euros. La principal, amb 180 dels 200 milions d’estimació, serà la que afecte l’Impost de la Renda sobre les Persones Físiques. En aquesta, el Consell ha proposat una sèrie de deduccions en set àmbits de l’impost de la renda per a aquelles declaracions individuals de rendes de fins a 32.000 euros i les conjuntes de fins a 48.000 euros.

Aquestes deduccions seran del 30 %, fins a 150 euros, per les despeses vinculades a la salut bucodental; del 30 %, fins a 100 euros, per les despeses oftalmològiques (per exemple, l’adquisició de cristalls graduats i lents de contacte); del 30 %, fins a 150 euros, per a despeses en salut mental, i també del 30 %, fins a 150 euros, per despeses associades a la pràctica esportiva. En aquest últim cas, ha posat com a exemple les despeses federatives, les de gimnàs o les de monitors professionals.

A això s’afig una deducció de fins a 100 euros per despeses generades per membres de la unitat familiar amb malalties cròniques d’alta complexitat i que s’amplia fins als 150 si es tracta d’una família nombrosa o monoparental, i deduccions de fins a 100 euros per a despeses generades per familiars amb alzhèimer o dany cerebral adquirit (fins a 150 si és família nombrosa o monoparental).

“Va dirigit a aquells que més ho necessiten, a les franges més baixes”, ha remarcat Mazón, que ha destacat que són més de dos milions de contribuents els que s’hi podran acollir, “quasi nou de cada deu”, ha especificat. Així mateix, ha indicat que aquestes deduccions tindran efecte retroactiu des de l’1 de gener de 2023 per a la pròxima declaració de la renda i seran acumulables entre si, és a dir, que es podran sumar els 150 euros de deduccions d’activitats esportives, amb els de salut bucodental i els de despeses oftalmològiques.

Canvis en habitatge

L’altra pota d’aquesta reforma és en l’habitatge, sobretot, per als joves, i centrat en l’Impost de Transmissions Patrimonials. En aquest sentit, Mazón ha anunciat un “tipus superreduït” del 6 % en aquest impost, baixant-lo del 8 % actual per a tots els joves de menys de 35 anys que compren un habitatge de fins a 180.000 euros. S’espera que, amb aquesta mesura, es beneficien uns 15.000 joves i que tinga un impacte de 14,7 milions d’euros.

A això s’afig una reducció, també del 25 %, en aquest tribut per a la compra d’habitatge habitual que siga de protecció oficial en règim general quan el preu d’aquest es trobe per davall dels 180.000 euros. En aquest cas, el tipus de l’Impost de Transmissions Patrimonials s’abaixa de nou del 8 al 6 %. També l’aplicació d’un tipus superreduït del 3 % (abans en el 4 %) per a la compra d’habitatge protegit de règim especial, així com per a la compra d’habitatge de fins a 180.000 euros per a famílies nombroses, dones víctimes violència de gènere o persones amb discapacitat.

A diferència de les deduccions de l’IRPF, en les rebaixes de l’Impost de Transmissions Patrimonials no hi ha límit de renda. No obstant això, el cap del Consell ha especificat que aquestes només afecten habitatges el preu dels quals siga inferior als 180.000 euros, als quals accedeixen persones amb les rendes més baixes. “La prioritat són els que menys guanyen, els que més pressió fiscal suporten en aquests moments”, ha indicat, al mateix temps que ha assenyalat que espera que, amb aquestes mesures, s’incentive l’accés a l’habitatge dels més joves.

La reforma “prioritària”

Mazón ha admés que aquesta no és la reforma fiscal definitiva, sinó “la prioritària” per a fer front a les “necessitats que constrenyen”. Així, ha assenyalat que el Consell “estarà en una reforma fiscal contínua”, perquè la fiscalitat “no s’estableix d’una vegada i per sempre”. “Anirà a més”, ha anticipat, al mateix temps que ha remarcat que el que es presenta aquest dijous és només un “primer gran pas” que té com a objectiu “reactivar sectors econòmics”.

En total, el president de la Generalitat ha assenyalat que, amb la reforma anunciada aquest dijous i amb la supressió de l’impost de Successions i Donacions, l’executiu autonòmic ha fet una retallada impositiva de 365 milions d’euros: els quasi 200 milions anunciats aquest dijous en deduccions i rebaixa de l’impost de l’habitatge, als quals se sumen els 166 milions previs en Successions i Donacions que encara s’han d’aprovar a les Corts.