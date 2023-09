“En el Mundial he demostrat que puc jugar al màxim nivell”

El València Basket va presentar, ahir, el seu últim fitxatge, el base serbi Stefan Jovic, que va reconéixer que preferia “parlar en la pista, no se’m dona molt bé parlar en públic”. El jugador taronja, en un acte celebrat a l’Hospital IMSKE, col·laborador del club, va destacar que està molt content amb l’oportunitat de jugar en el València Basket: “Estic emocionat d’estar en aquest equip, conec bastant la ciutat, el club… És un gran projecte amb una afició molt bona. Per a mi és important haver vingut ací, sempre que he jugat ací he sentit que ho feia davant d’un gran equip”. Per a Jovic, el fitxatge pel València Basket, suposa “elevar el llistó, sempre en la meua carrera he intentat jugar al màxim nivell possible”.

Sobre el rol que exercirà en l’equip, Jovic va destacar que ja ha tingut ocasió de parlar d’això amb Álex Mumbrú: “Compartiré la posició de base amb Chris Jones. Hermannsson està fora i hauré de cobrir la seua baixa, però, independentment d’això, el que he de fer és fer costat al màxim a l’equip fent tot el que sé fer. Crec que estaré còmode en l’equip”.

El base serbi a penes ha tingut temps per a conéixer els seus nous companys, però sí que té ja formada una opinió sobre l’equip: “Dimarts va ser el meu primer dia i vaig poder conéixer a tots. No he jugat amb cap d’ells però sí que he jugat contra diversos d’ells en el passat”. Sobre les seues expectatives per a aquesta temporada, destaca: “Volem millorar respecte a la temporada passada, en la qual no van anar bé les coses. Hem de ser més competitius en la Lliga i l’Eurolliga. Faré tot el que siga a la meua mà per a guanyar”. El fet de disputar dues competicions tan exigents com Lliga i Eurolliga és un repte que Jovic assumeix amb ganes: “Em sent preparat, és una cosa que estava desitjant, tornar a jugar al màxim nivell. Estic molt bé físicament. Fa temps que no jugue en Eurolliga, però en la Copa del Món m’he demostrat a mi mateix que estic preparat per a jugar al més alt nivell. Sé que hi ha gent que pot tindre dubtes, però jo no en tinc. La clau és treballar intensament i adaptar-me bé a l’equip. La temporada està a punt de començar”.

“Tothom sap com jugue, m’agrada jugar per a l’equip, m’agrada compartir la pilota, el meu rol serà tindre paciència per a buscar bones opcions, ajudar els meus companys a buscar la millor opció que ens permeta tindre avantatge i ser millors com a equip. No és un problema si he de jugar un contra un o tirar a cistella, però la meua primera opció serà sempre fer bones combinacions amb els meus companys”.

Benvinguda d’Enric Carbonell

Enric Carbonell, director general del València Basket, va valorar així el fitxatge de Jovic, a qui va felicitar pel “subcampionat del món” i va destacar la seua tasca en la selecció sèrbia: “Ha fet un gran paper”. Carbonell va subratllar que aquesta serà la “novena temporada en Eurolliga per a Jovic, per la qual cosa és un jugador que aporta experiència. També té experiència en la Lliga, ja que ve de jugar a Saragossa. És un base gran que complementa als que ja tenim per la seua capacitat de lectura, de defensa, de donar també un punt físic. Ve a cobrir la baixa de Martin Hermannsson, però aportarà molt durant tota la temporada i donarà a l’equip una cosa que necessita”. Carbonell va desitjar molta sort al nou jugador taronja.