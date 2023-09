El PSOE avantatja el PP en dos punts en el primer sondeig després de les eleccions generals, segons el CIS

El primer baròmetre del Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS) després de les eleccions generals reflecteix que el començament de la legislatura i el camí cap a la investidura d’Alberto Núñez Feijóo està beneficiant més el PSOE que el PP. Dos mesos després dels comicis, els socialistes guanyarien les eleccions.

L’últim baròmetre mensual del CIS es va publicar el passat 13 de juliol, deu dies abans de les eleccions legislatives. Aquell estudi situava al PSOE 1,4 punts per davant del PP, amb un suport estimat del 31 %, set dècimes per davall del que els socialistes es van anotar en les urnes.

Per contra, per als populars, el CIS va calcular menys suport del que finalment va rebre, perquè, enfront del 29,6 % que li atorgava el sondeig, va obtindre un 33,05 % i es va col·locar 1,3 punts per davant dels de Pedro Sánchez.

Aquell baròmetre de juliol també va subestimar el suport electoral de Vox, que va aconseguir un 12,39 % dels vots i se li havia calculat un 11,7 %. En el cas de Sumar va ser a l’inrevés, ja que, del 15,5 % que li augurava el CIS, es va quedar amb el 12,31 %.

El baròmetre de setembre es farà públic en vespres que la setmana que ve el Congrés aculla el debat d’investidura del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que acudeix a la cita amb 172 suports (de PP, Vox, Unió del Poble Navarrés i Coalició Canària), enfront dels 178 nos de la resta de partits.