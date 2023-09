El Centre d'Art Hortensia Herrero dedicarà una sala a les seues adquisicions d'Abierto València

Abierto València 2023 ha arrancat hui amb l'anunci dels premis d'adquisició d'institucions i col·leccions particulars. Una d'aquestes entitats és la Fundació Hortensia Herrero, que ha anunciat l'adquisició de dues obres de l'artista Toño Barreiro a la galeria Shiras. Aprofitant la roda de premsa de presentació, l'entitat ha revelat que el Centre d'Art Hortensia Herrero (CAHH), que obrirà les seues portes al públic el pròxim 11 de novembre, dedicarà una de les seues sales a Abierto València.

En concret, el CAHH exposarà en una de les seues estances una selecció de les obres adquirides al llarg d'aquests deu anys de col·laboració amb aquest esdeveniment d'Abierto València en el qual s'han adquirit 23 obres de 17 artistes.

“Hortensia Herrero fa ja molts anys que està implicada en aquest esdeveniment d'Abierto València, visitant personalment les galeries per a conéixer noves propostes i artistes. Coincidint amb aquesta edició de 2023, i faltant mes i mig perquè el Centre d'Art Hortensia Herrero òbriga les seues portes, volem anunciar que una de les seues sales es dedicarà a exposar una selecció de les obres que s'han estat adquirint al llarg dels anys. És una manera d'homenatjar la tasca que fan les galeries de València i els artistes que representen”, va explicar Javier Molins, director artístic del Centre d'Art Hortensia Herrero, després d'anunciar les adquisicions d'enguany.

Diumenges de 2023, entrada gratuïta al CAHH

La sala Abierto València serà una de les estances que els valencians i visitants de la ciutat podran visitar al Centre d'Art Hortensia Herrero a partir del pròxim 11 de novembre. El preu de l'entrada general és de 9 euros si s'adquireixen des de la pàgina web (www.cahh.es) i, una vegada obert el centre, si s'adquireix en taquilla, tindrà un cost de 10 euros. Amb motiu de l'obertura, i de manera temporal, l'entrada serà gratuïta els diumenges fins a final d'any.

La col·lecció Hortensia Herrero, que serà amb la qual s'òbriga al públic el centre d'art, contindrà obres d'artistes de la talla d'Andreas Gursky, Anselm Kiefer, Georg Baselitz, Anish Kapoor, Mat Collishaw, Jean Dubuffet, Eduardo Chillida o Jason Martin, a més dels artistes amb els quals ja havia treballat la Fundació en anys anteriors, a través d'exposicions temporals, com Jaume Plensa, Manolo Valdés, Julian Opie o Tony Cragg.

Hortensia Herrero sempre ha tingut una sensibilitat especial per l'art i durant més de deu anys ha estat col·leccionant obres d'art. El Centre d'Art Hortensia Herrero té una clara vocació internacional, amb artistes contemporanis de reconegut prestigi que es troben en les col·leccions de museus com el MOMA, el Tate o el Pompidou, entre molts altres. La primera presentació d'aquesta col·lecció, i amb la qual obrirà les seues portes el Centre d'Art Hortensia Herrero el pròxim 11 de novembre, inclourà més de 100 obres de més de 50 artistes.

Aquesta selecció d'artistes forma part de la col·lecció privada d'Hortensia Herrero, presidenta de la Fundació i mecenes del projecte. La col·lecció compta amb l'assessorament artístic de Javier Molins. Molins és doctor en Belles Arts i comissari de més de 35 exposicions sobre artistes com Pablo Picasso, Joan Miró, Sean Scully, Tony Cragg, Ugo Rondinone, Manolo Valdés, Jaume Plensa, Julian Opie o Valerio Adami en països com Espanya, França, Itàlia, Anglaterra, Bèlgica, Suïssa, Singapur o Dubai. Ha ocupat els càrrecs de director de la Galeria Marlborough de Madrid i director de Comunicació i Desenvolupament de l'IVAM. Ha col·laborat com a professor a la Royal Academy of Arts de Londres i al Courtauld Instiute of Art, i assessora la Fundació Hortensia Herrero des de fa deu anys. És autor i coordinador de les publicacions Artistas en los campos nazis, Grandes Artistas: La mirada de los descendientes i El arte de coleccionar.