Els viatges de l'Imserso començaran a principis de novembre

El president i conseller delegat del grup Ávoris, Vicente Fenollar, ha assegurat divendres que la companyia treballa amb l'equip de l'Imserso per a poder posar en marxa els programes, traure les places a la venda i que els majors puguen començar a viatjar a primers de novembre. Fenollar ha explicat que van començar a treballar en la posada en marxa des que dimarts va anunciar el Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals (TACRC) que desestimava tots els recursos que s'havien presentat contra l'adjudicació dels lots al grup Ávoris.

El conseller delegat d'Ávoris, que ha participat en la XVIII Jornada Anual sobre la Gestió de Riscos en el Sector Turístic de WTM a Palma, ha assegurat que per a les agències de viatges, les companyies aèries, els transportistes i els hotels "és un programa molt positiu, i també per a l'economia espanyola, tant per a aquest final d'any com el primer semestre de 2024".

Subvenció

Ha recordat que és un programa que rep una subvenció de 71 milions d'euros de l'Estat. "Però els nostres estudis indiquen que per cada euro que inverteix, l'Estat en recupera tres. És una de les inversions més rendibles de l'Estat, que repercuteix en el benestar dels majors i en el sector", segons declaracions facilitades per la Federació Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM).

Quant a si hi ha dificultats per a comptar amb hotels que vulguen participar en el programa, com ha ocorregut a Balears, on participen menys establiments, Fenollar ha assenyalat que no hi haurà problema: "Tenim contractes amb els hotels i tindrem l'oferta hotelera preparada perquè els majors puguen viatjar".