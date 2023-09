Mazón acudirà finalment a l'acte del PP contra l'amnistia

El líder del PPCV i president de la Generalitat, Carlos Mazón, assistirà finalment a l'acte diumenge a Madrid organitzat pel seu partit contra l'amnistia als independentistes catalans i per a "defensar la igualtat de tots els espanyols". "No hi volia fallar", ha manifestat, ja que encara que al principi no hi podia acudir, ha trobat una combinació "endiablada" de vols que li permet assistir a aquest acte i viatjar després a Bolonya per a estar dilluns en la Fira Internacional de la Ceràmica (Cersaie).

Mazón, a preguntes dels periodistes abans de visitar el Col·legi de Veterinaris de València, s'ha mostrat orgullós d'estar diumenge al costat de la plana major del PP i ha augurat que hi haurà una "gran presència valenciana" en aquest acte, per al qual han convocat tot el PPCV. "No pot ser d'una altra manera: sempre que toca defensar Espanya, els valencians hi estem disposats", ha asseverat. Preguntat per si sembla més un acte per a preparar l'oposició del candidat del PP a la investidura, Alberto Núñez Feijóo, ha posat l'accent en el fet que és "una magnífica ocasió, com sempre ho és i ara més, per a defensar la igualtat de tots els espanyols, dels ciutadans d'Alacant, València i Castelló respecte a la resta d'espanyols". Reforçar els valors del PP "Qui pot estar en contra que el Partit Popular faça un acte per a defensar un dels seus principis fonamentals en aquesta Espanya de les oportunitats, en aquesta Espanya constitucional?", ha qüestionat, i ha assegurat que diumenge el PP reforçarà els seus valors cap a "una investidura que vol parlar de la igualtat dels espanyols". A més, Mazón ha insistit que la de Feijóo és "l'única investidura viable en aquest moment" i, en comparació amb Pedro Sánchez, "l'única que ha marcat clarament quins són els marges". "Dels partits majoritaris amb alguna opció d'investidura, només el PP parla sense matisos i sense privilegis i sense xantatges de la igualtat", ha subratllat, i ha garantit que el seu partit llança "permanentment un missatge d'igualtat entre els espanyols". Un missatge que, a parer seu, també servirà per a defensar diumenge la Constitució, l'Estatut d'Autonomia i "la nostra integritat com a poble" dins del marc constitucional i de l'Espanya de les autonomies.