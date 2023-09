Alzira és un municipi eminentment valencianoparlant. L’ús de la llengua pròpia marca l’identitat i la cultura de la capital de la Ribera Alta. Amb tot, la Regidoria de Cultura, a través del Servei de Promoció i Ús del Valencià (Serval), des de fa un grapat d’anys du a terme campanyes i activitats per a promoure l’ús del valencià entre els veïns i les veïnes d’Alzira.

Per posar-ne diversos exemples d’aquestes iniciatives locals, enguany s’ha posat en marxa per primera vegada a Alzira la campanya «A mos redó», en la qual es distribuïxen a bars, restaurants i entitats culturals de la localitat sobres de sucre que contenen codis QR amb receptes típiques de la gastronomia alzirenya en valencià. Es tracta d’una campanya que arriba a molta gent i que busca fomentar el valencià al comerç tradicional i de proximitat.

També en l’àmbit comercial s’han convocat per tercer any consecutiu els premis a l’ús del valencià en el comerç local, en què es reconeixen les empreses que utilitzen el valencià en el seu negoci, des de la retolació fins a l’ús del valencià per xarxes.

En l’àmbit festiu, més concretament per a les Falles, es promou el valencià mitjançant la campanya «Encesa per tu, encés per tu», que consta d’un fotoreclam i marxandatge faller amb lemes festius en valencià. D’aquesta manera, des de l’ajuntament es pretén que els casals fallers siguen promotors de l’ús del valencià a la localitat durant tot l’any i, especialment, al llarg de les festes josepines.

El regidor de Cultura, Israel Pérez Gil, assenyala que amb estes campanyes i la resta d’accions i funcions que es fan des del Serval, «l’Ajuntament d’Alzira aposta per normalitzar i fer visible el valencià en tots els àmbits de la ciutat, com per exemple són les festes de Falles, que tenen una gran implantació social i que és un dels àmbits on és ben viva la llengua».