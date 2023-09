Catalá vol una plaça de l'Ajuntament verda i que realce els edificis senyorials

Fre a la reforma de la plaça de l'Ajuntament impulsada per l'anterior govern progressista. El disseny guanyador de la plaça de l'Ajuntament signat per l'arquitecte Miguel del Rey i batejat amb el nom de Renatura no serà executat tal com plantejava la proposta guanyadora. És un projecte "magnífic" i "un bon punt de partida", però "el volem repensar perquè tenim una altra expectativa per a aquesta plaça tan important". Així ho ha dit l'alcaldessa, M. José Catalá, aquest matí en la visita feta a l'edifici amb 131 habitatges que ha adquirit l'Ajuntament de València per a destinar-lo a lloguers assequibles. El PP sempre ha qüestionat el disseny d'aquesta plaça, convertida en zona de vianants provisionalment en 2020, anunciant que revisaria el projecte si guanyava les eleccions.

L'Ajuntament, segons ha explicat l'alcaldessa, ha "renunciat a executar el projecte segons la seua redacció inicial". La Regidoria d'Urbanisme, ara amb Juan Giner al capdavant, encara no ha adjudicat al despatx de Del Rey la redacció definitiva del projecte i està negociant amb l'arquitecte uns ajustos. "Tenim marge per a negociar", ha explicat l'alcaldessa.

"Tenim una expectativa una mica diferent per a la plaça. Volem fer una cosa molt bonica, no dic que Renatura no ho siga, però hi ha elements que ens agradaria que tingueren més visibilitat, una imatge més senyorial i adequada a una capital important com València". "Combinar la visibilitat dels edificis més importants amb les zones d'ombra és possible", ha dit l'alcaldessa.

La proposta de Miguel del Rey, que va guanyar el concurs d'idees convocat per l'anterior govern, preveu la renaturalització d'aquesta cèntrica plaça per a guanyar espais d'ombra i zones de refresc, com la font actual que es convertia en una làmina d'aigua accessible a manera de xicoteta platja urbana. La proposta va ser qüestionada en el seu moment perquè l'arbratge podria entorpir la tradicional disparada de la mascletà. L'alcaldessa ha assegurat sobre aquest tema que, a parer seu, "de verd no en sobra", perquè "en èpoques d'intensa calor necessitarem generar zones d'ombra per a protegir les persones, però crec que es pot fer d'una altra manera".

El disseny guanyador per a la reforma de la plaça de l'Ajuntament va ser presentat a la fi de 2022, no obstant això, un recurs (finalment desestimat pel Tribunal de Recursos Contractuals) d'una altra de les empreses que va concursar el va mantindre bloquejat fins al maig passat. L'equip guanyador tenia fins a novembre d'enguany per a presentar el projecte definitiu.

Les obres tenien un pressupost de 8,5 milions d'euros i un termini d'execució de 18 mesos.