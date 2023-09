Consol Duran presidirà la Mancomunitat de les Valls

Consol Duran, alcaldessa de Faura, presentarà aquest dilluns la seua candidatura per a presidir la Mancomunitat de les Valls, un càrrec que durant els huit últims anys ha ocupat l'alcalde de Benifairó de les Valls, Toni Sanfrancisco.

Si no hi ha sorpresa majúscula d'última hora en un òrgan que, per primera vegada, comptarà amb la representació de cinc partits (PSPV, PP, EU, Compromís i ERPV), Duran serà la pròxima presidenta de la Mancomunitat, segons ha pogut saber Levante-EMV.

Quatre de cinc alcaldies

La candidatura de l'alcaldessa de Faura s'ha consensuat dins de la formació socialista, que té la majoria en aquest organisme amb quatre vares de comandament a Faura, Benifairó, Quart de les Valls i Quartell, encara que en aquest últim ho va aconseguir a través d'una coalició preelectoral amb Compromís.