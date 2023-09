El Govern avisa les persones que paguen lloguer: a partir d'ara, canvi radical

En un context generalitzat de preu dels lloguers d'habitatge a l'alça, el Govern ha previst una sèrie de mesures tendents a aconseguir que aquesta despesa mensual es faça menys difícil.

En concret, s'estableix un màxim d'un 2 % de pujada en les revisions de contractes d'arrendaments fins a final d'any i s'ha obligat a prorrogar aquells contractes que expiraven abans del 30 de juny, per altres sis mesos i sempre que l'inquilí així ho demane, amb l'excepció que el propietari requerira l'immoble com a allotjament propi, dels seus familiars o del seu cònjuge.

Al mateix temps, aquells inquilins amb menors ingressos i un lloguer mensual màxim de 600 euros poden optar a ajudes econòmiques si compleixen una sèrie de requisits econòmics. Les subvencions es gestionen a través de les autonomies i el seu detall està reflectit en aquest enllaç.

El Pla estatal d'habitatge 2022-2025 només preveu ajudes al lloguer per a l'habitatge habitual i permanent i per a inquilins amb ingressos anuals de fins a 3 vegades l'IPREM, 4 vegades l'IPREM per a famílies nombroses i persones amb discapacitat i 5 vegades l'IPREM per a família nombrosa especial i persones amb diferents graus de discapacitat.