La inversió en despesa social per habitant es duplica en una dècada i arriba per primera vegada a la mitjana estatal

Els Serveis Socials a la Comunitat Valenciana no han parat de créixer en reconeixement de drets, en despesa per habitant, en inversió general, en les plantilles de treballadors, en atenció a la dependència, en beneficiaris de les rendes mínimes i en acolliments familiars a menors. Així ho assegura l'informe de l'Associació Estatal de Directors i Gerents de Serveis Socials que analitza la inversió social per comunitats amb dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) i del Ministeri d'Hisenda. L'informe destaca l'"evolució positiva" de la Comunitat Valenciana durant els anys del Botànic (2014 a 2021) i assenyala com a assumptes pendents serveis per a persones majors i amb discapacitat. I és que la falta de places residencials i de centres de dia continua sent una realitat.

L'informe destaca una inversió en despesa per habitant que s'ha duplicat en una dècada en passar de 217 euros en 2011 a 462 en 2021, la qual cosa ha suposat arribar, per primera vegada, a la mitjana nacional. El percentatge del PIB que la Comunitat Valenciana destinava a serveis socials era només de l'1,04 %, "de manera que en tan sols 7 anys s'ha duplicat aquest percentatge", destaca l'informe. Els aspectes més destacats - Més professionals: les estructures bàsiques de serveis socials, els serveis socials d'atenció primària o comunitaris, amb un professional per cada 1.187 habitants, sent la mitjana estatal d'un per cada 1.651. Cal destacar que, l'any 2017, la ràtio de professionals a la C. Valenciana era d'un per cada 4.930 habitants, la qual cosa dona idea de la progressió d'aquesta comunitat en els últims cinc anys", explica l'informe. - L'atenció a la dependència: va ser un dels primers objectius del Botànic i s'ha complit l'objectiu. Així, la Comunitat Valenciana "aconsegueix 6,2 punts en l'escala de l'Observatori de la Dependència, superant àmpliament la mitjana estatal, que és 5,1. - La Renda Valenciana d'Inclusió (RVI) i l'Ingrés Mínim Vital (IMV): les rendes mínimes a la Comunitat Valenciana les perceben el 8,5 % de les persones sota el llindar de la pobresa, mentre que la mitjana estatal és del 7,7 %. "Fa només quatre anys, aquestes RMI eren pràcticament inexistents a la Comunitat Valenciana, ja que només les percebia el 0,04 % de la població sota el llindar de la pobresa. L'adaptació d'aquestes RMI a l'IMV a la Comunitat Valenciana ha sigut més positiva que la mitjana estatal, ja que en el període d'implantació de l'IMV (2019 a 2021) els perceptors han augmentat un 8 %, mentre que la mitjana estatal registra un descens del 19 %", explica l'informe. - Acolliment familiar: el percentatge d'acolliments familiars a menors sobre el total d'acolliments "a la Comunitat Valenciana representa el 62,4 %, sent la mitjana d'Espanya el 54,4 %". El que està per davall de la mitjana estatal - Places residencials, amb una cobertura de l'1,34 %, sent la mitjana estatal 2,69 %. - Servei d'ajuda a domicili presenta, d'una banda, una baixa cobertura (2,5 % davant del 5,0 % de mitjana estatal), encara que amb una intensitat lleugerament superior: 21,7 hores de mitjana mensuals a la Comunitat de València, davant de 19,7 hores de mitjana en el conjunt d'Espanya. - Centres de dia, amb una cobertura de 0,69 % davant de l'1,05% de mitjana estatal - Teleassistència, amb una cobertura de l'1,0 %, sent la mitjana estatal 9,9 %. "També és lleugerament deficitària en serveis per a persones amb discapacitat, amb un 1,7 % de cobertura en places residencials (1,7 % de mitjana estatal) i en centres diürns i ocupacionals, amb un 2,8 % davant del 3,2 % de mitjana estatal", conclou l'informe.