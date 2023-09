Jaume Masià, guanyador de Moto3 2023 al circuit de Buddh

Jaume Masià (Honda) ha rellançat la seua candidatura al títol de Moto3 en imposar-se en la prova per davant dels japonesos Kaito Toba (Honda) i Ayumu Sasaki (Husqvarna), un resultat que li permet igualar en la part alta del Mundial de Pilots el seu compatriota Dani Holgado (KTM), que va minimitzar danys en ser quart després d'eixir dihuité.

Tant el d'Algemesí com l'alacantí compten amb 174 punts a falta de set cites per a la resolució del campionat, i per darrere, Sasaki en té 173, a només un dels colíders, la qual cosa fa preveure un apassionant final de temporada.

Una vegada apagats els semàfors, Masià va defensar la seua posició de poleman, amb Sasaki darrere, per a iniciar la seua exhibició en la primera carrera oficial del Mundial al circuit indi. El nipó va anar perdent terreny i Toba i el neerlandés Collin Veijer (Husqvarna) el van perseguir; en l'últim gir, l'holandés se'n va anar a terra després de tocar-se amb Sasaki, circumstància que va aprofitar el seu compatriota per a fer-se amb un sucós segon lloc.

Entre la resta d'espanyols, a més del quart lloc d'Holgado, David Muñoz (KTM) va ser sisé, Iván Ortolá (KTM) va acabar huité, José Antonio Rueda (KTM) va finalitzar desé i Xavi Artigas (CFMoto), dotzé. Fora dels punts va quedar Ana Carrasco (KTM), denovena, mentre que David Salvador (KTM) va ser l'únic espanyol que no va aconseguir acabar.