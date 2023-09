Mislata reuneix més de 600 participants en el Dia de la Bicicleta

Mislata va fer, dins de la celebració de la Setmana Europea de la Mobilitat, el Dia de la Bicicleta. Un esdeveniment esportiu, lúdic i familiar dedicat a conscienciar sobre la importància del transport públic i promoure alternatives sostenibles. La cita, organitzada per la Penya Ciclista de Mislata i l'Ajuntament, va reunir més de 600 persones participants.

La marxa, que va començar al parc de la Canaleta, va recórrer 5 km pels carrers de la ciutat. L'objectiu d'aquesta celebració és animar la ciutadania a utilitzar la bicicleta com a activitat, però també com a mitjà de transport. Van ser moltes les famílies que van gaudir de la jornada dominical en la qual, a més, van gaudir d'unes bones condicions climatològiques.

Les persones participants van poder aconseguir una motxilla amb fruita i aigua i un jupetí reflector personalitzat per a la jornada. Com també es van sortejar entre els assistents quatre bicicletes, que van ser entregades pel tinent alcalde i regidor d'Esports, Toni Arenas; el regidor de Medi Ambient, Alejandro Gómez, i la titular de Mobilitat i Transport Públic, Nerea Gimeno, acompanyats pel president de la Penya Ciclista de Mislata, David Gil.

Per a l'alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa, “la mobilitat sostenible és una de les nostres prioritats perquè volem una ciutat més compromesa amb el medi ambient i més accessible per a tota la ciutadania, per aquest motiu fa anys que treballem en la promoció d'accions que garanteixen aquests objectius”.