'Pescadores valencianes', de Sorolla, se'n va de València

La Diputació de València ha cedit a la Fundació Mapfre Les pescadores valencianes de Sorolla per a l'exposició inaugurada divendres passat a la sala Recoletos de Madrid, amb motiu del centenari de la defunció del pintor valencià. La pintura de Sorolla, propietat de la Diputació, s'exhibirà a la capital fins al gener, fruit del conveni establit entre la corporació provincial i la Fundació Mapfre.

El diputat de Cultura, Paco Teruel, va assistir a l'obertura de la mostra, amb la qual la Fundació Mapfre s'uneix als actes commemoratius del centenari de la mort de Sorolla, que la mateixa Diputació va obrir en terres valencianes amb la primera exposició de l'Any Sorolla, amb els primers treballs de l'artista durant la seua etapa de pensionat de la corporació a Roma i altres ciutats europees.

L'exposició que acull la sala Recoletos de la Fundació Mapfre recorre la trajectòria de l'artista seguint un dels seus temes predilectes: les escenes de platja. Entre aquestes destaca l'obra Les pescadores valencianes, signada pel cèlebre pintor en 1903. La mostra es podrà visitar des del 22 de setembre fins al 7 de gener.

El llenç Pescadores valencianes, que mostra un grup de dones recollint la pesca a la platja de la Malva-rosa, va ser adquirit en 1979 pel llavors president de la corporació provincial, Manuel Girona, en una subhasta a Londres per valor d'uns 20 milions de pessetes. Es tracta d'una de les peces més valuoses de propietat pública en tota la Comunitat Valenciana i és una de les més reclamades per la Fundació Sorolla per a exhibir-la a escala internacional, ja que reflecteix de manera perfecta els traços i l'estil del destacat pintor valencià.