La utilització del valencià no creix en la Comunitat Valenciana, però tampoc perd representativitat; més bé s’estanca. Ixa és la principal conclusió del baròmetre de l’ús de la llengua d’Enric Valor elaborat per la Generalitat Valenciana que analitza la penetració d’este idioma i la seua evolució entre el 2015 i el 2023 a través de 975 enquestes a la ciutadania.

L’àmbit familiar és el preferit per parlar en valencià. Ho fan el 31,1 % dels enquestats. En contraposició, la situació en què el seu ús és menor és en el tracte amb persones desconegudes, quan la utilització del valencià com a llengua predilecta cau fins al 17,6 %. És significatiu que els majors retrocessos de la llengua dels valencians es produeixen en entorns on el grau de coneixement entre els parlants és menor. Tanmateix, el castellà seguix sent l’idioma més emprat en tots i cadascun dels escenaris contemplats en esta enquesta. Entre altres, les 975 persones han respost sobre la llengua que utilitzen preferentment a casa, al seu entorn laboral, amb els amics o en àmbits de l’esfera pública, com per exemple, el comerç tradicional i les grans superfícies comercials.

Àmbit familiar

El 31,1 % de les interaccions familiars es produïxen en valencià; pràcticament la meitat de les que es fan en castellà (60,7 %). Si bé és cert que l’ús de la llengua valenciana creix una dècima en huit anys, s’incrementa notablement el percentatge de persones que l’utilitzen sempre al passar del 17,7 % al 29 % en huit anys.

Amb els amics

Entre els amics, és el valencià el que perd posicions respecte al castellà. Fa huit anys, el 28,1 % de la població utilitzava la llengua de la Comunitat Valenciana, mentre que ara l’empra el 26,7 % (-1,4 %). Per contra, l’ús del castellà augmenta un 1,7 % fins a ser el preferit del 56,1% dels enquestats.

Entorn laboral

Les empreses i entorns laborals viuen una situació singular, en què tant el valencià com el castellà són menys utilitzats en 2023 que en l’any 2015. La llengua del Tirant passa del 24,2 % al 21,7 % (un 2,5 % menys), mentre que la de Cervantes retrocedix un 4,1 %; en 2015, l’utilitzaven el 57,6 % i, en l’actualitat, ho fa el 53,5 % dels enquestats en el baròmetre. Este retrocés d’ambdós idiomes es deu a un increment de persones que empra indistintament una i altra. Ho fa del 17,8 % al 21,5 % actual.

Persones desconegudes

La interacció amb persones desconegudes és la situació en què el valencià queda més relegat. Sols l’empra el 17,6 % de la població, amb un retrocés de 3,5 punts respecte a l’any 2015. En contraposició, el castellà incrementa significativament la seua presència en este tipus d’interaccions a l’augmentar 4,1 punts; evoluciona des del 53,5 % al 57,6 %.

Compres

El baròmetre recull també la presència de les llengües en l’esfera pública, encara que sols va preguntar sobre el seu ús en les interaccions comercials, tant en el comerç tradicional com en les grans superfícies. Mentre que en el primer, la seua utilització creix en quatre punts percentuals (30,1 % vs. 26,1 %), és a les grans superfícies on el seu ús cau dràsticament. Sols és elegit pel 17,2 % de la ciutadania amb un retrocés de quatre dècimes respecte a fa huit anys. En canvi, l’ús del castellà creix dos punts fins a ser triat pel 70,5 % dels valencians.