Un violent tiroteig al nord de Kosovo dispara la tensió amb Sèrbia

Kosovo està vivint hores de tensió i violència. Un tiroteig ocorregut diumenge a Banjskaa, un poble de majoria sèrbia situat al nord d'aquest territori, s'ha saldat amb la mort d'almenys un policia albanokosovar i tres assaltants d'ètnia sèrbia, d'acord amb l'últim balanç difós per les autoritats kosovars. Les mateixes fonts també van afegir que “dos pistolers i quatre sospitosos” van ser detinguts, i estan sent considerats com a possibles membres “d'una organització terrorista”.

El nou esclat de violència ocorre en un moment molt volàtil en la relació entre Sèrbia i Kosovo, antiga província sèrbia la independència de la qual (declarada unilateralment en 2008) Belgrad encara no reconeix. De fet, després que els dos s'enredaren l'any passat en una altra brega pel nord de Kosovo, totes les pressions dels Estats Units i de la Unió Europea per a espentar els governs de Belgrad i Pristina a eliminar les tensions han fracassat.

Moment volàtil

Amb això com a punt de partida, també les circumstàncies de l'últim enfrontament armat són confuses i la premsa local i internacional té, de moment, prohibit l'accés a Banjskaa, on aquest dilluns unitats policials kosovars van ingressar amb vehicles blindats, segons ha informat Reuters.

No obstant això, el lloc del nou xoc es troba en la rodalia de Zvečan, on ja al maig es van produir violents enfrontaments entre la comunitat sèrbia de Kosovo i la policia albanokosovar. En aquest moment, el principal detonant de les hostilitats havia sigut la decisió del Govern d'Albin Kurti de donar accés per la força (i sense avisar les organitzacions internacionals presents en la zona) a edificis oficials d'alcaldes albanesos, la qual cosa posteriorment va suscitar la condemna dels EUA i la UE.

Aquesta vegada, en canvi, els incidents van esclatar després que un policia kosovar va ser tirotejat a mort quan la seua unitat es trobava patrullant prop de la frontera amb Sèrbia. El que, poc després, va motivar un operatiu per part de la policia kosovar pels voltants del monestir ortodox de Banjskaa, on s'havien atrinxerat uns 30 assaltants, que finalment van ser reduïts, segons la versió de Pristina. Per la seua banda, la diòcesi de Raška-Prizren de l'església ortodoxa va condemnar els fets i va negar qualsevol implicació amb els atacants.

Encreuament d'acusacions

Amb això, Kurti ha acusat Sèrbia d'estar darrere dels incidents, la qual cosa Belgrad ha negat. Més encara, Aleksandar Vucic, el president serbi, es va lamentar per la mort del policia albanokosovar, però també per la defunció dels tres assaltants que, va dir, eren serbis de Kosovo, i no ciutadans de Sèrbia, exasperats per les tensions de la zona.

“Els que perpetren aquest atac terrorista no són ciutadans serbis de Kosovo corrents, sinó tropes amb el suport de l'Estat de Sèrbia”, havia dit Kurti en la xarxa social X (abans Twitter). “Algú va fer això a propòsit… en una hora i 20 minuts van reunir 460 (membres de les) forces especials”, li va respondre Vucic, en afegir que “tem” que la situació empitjore, ja que Kurti està intentant arrossegar Sèrbia a un conflicte amb l'OTAN, organització que és present a la zona amb la seua missió Kfor.