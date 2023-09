Alzira obri les portes dels comerços als animals

Les regidories de Comerç i Salut i Benestar Animal han llançat una campanya de suport a la presència d'animals de companyia a l'interior dels establiments i botigues d'Alzira. Mitjançant el repartiment d'adhesius identificatius, es marcaran aquells negocis “Amics dels animals” que permeten l'entrada de les mascotes.

La regidora de Benestar Animal, Lara Ferrer, ha presentat aquesta nova campanya que vol donar una visió positiva dels animals i margina les prohibicions. "Tenim un comerç amic dels animals que ens fa arribar aquestes propostes", assegura la regidora, que agraeix el gest dels comerciants d'obrir les portes en lloc de denegar l'entrada als animals.

La regidora responsable de Comerç, Gemma Alós, ha explicat que l'objectiu és facilitar l'entrada als clients que van acompanyats amb les seues mascotes. "Estem acostumats al fet que les nostres mascotes ens acompanyen a tots els llocs, per això cal integrar-les en la vida comercial, perquè no s'haja de deixar de fer res pel fet d'anar amb ells. És un plus per al teixit comercial", ha detallat aquest matí.

Els comerços interessats poden demanar el seu adhesiu a través del Departament de Comerç d'Idea o bé al Departament de Salut i Benestar Animal. D'aquesta manera, rebran un adhesiu de 13 centímetres de diàmetre que poden col·locar als seus aparadors.