Els pensionistes valencians cobren quasi un 10 % més en l'últim any

Els ingressos dels pensionistes de la Comunitat Valenciana han crescut en l'últim any quasi un 10 %, segons les dades donades a conéixer hui pel Ministeri d'Inclusió i Seguretat Social. En concret, la pensió mitjana a l'autonomia, a 1 de setembre de 2023, se situava en els 1.103 euros al mes, amb una pujada del 9,59 % respecte al mateix mes de l'any passat. Dins del territori es produeixen diferències, atés que la pensió més elevada s'abona a València, amb 1.150 euros i una pujada del 9,59 %. La més baixa es paga a Alacant, amb 1.035 euros i una alça del 9,51 %, mentre que en termes percentuals el major augment es dona a la de Castelló, amb un 9,83 % que eleva l'import fins als 1.073.

La pujada en quasi dos dígits de les pensions està directament vinculada a la inflació. L'alça desbocada dels preus per la ruptura de les cadenes de valor durant la pandèmia, agreujada per la guerra d'Ucraïna, va possibilitar que el Govern acordara una revaloració de les pensions del 8,5 % per a enguany. Aquest factor explica substancialment que aquestes prestacions s'hagen incrementat a Espanya en un 9,52 %, la qual cosa implica que les valencianes s'han situat lleugerament per damunt. Les pujades més significatives corresponen a Lugo, amb un 10,25 %, i a Albacete, amb un 10,14 % interanual.

Més diners

No obstant això, els 1.103 euros que cobra un pensionista valencià de mitjana estan per davall de la dada nacional, que arriba als 1.196 euros, i a una distància de relleu en relació a autonomies com el País Basc, on ascendeixen als 1.482 euros, o Madrid, que arriba als 1.394.

D'altra banda, el nombre de pensionistes a la Comunitat Valenciana es va situar en 1,032 milions, amb un increment de l'1,33 % respecte a l'1 de setembre de 2022. El major augment es va donar a Alacant, amb un 1,74 %, fins a 335.803, seguida de Castelló, amb una alça de l'1,24 % (fins a 136.561), i, finalment, València, amb una pujada de l'1,11 %, que eleva les seues pensions a les 559.714.

Jubilació

Anant al desagregat per tipus de prestació, la més abundant a la Comunitat Valenciana és la de jubilació, de la qual es beneficien 653.321 residents. En aquest cas, l'import de la pensió ascendeix a 1.261 euros, amb una important distància entre els 1.174 d'Alacant i els 1.329 de la província de València. Les pensions per incapacitat permanent són a principis de setembre 93.781, i el seu import se situa en els 1.065 euros. Les d'orfandat baixen a 37.712 en nombre i el volum de la prestació és de 450 euros.