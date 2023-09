Isabel Sanchis presentarà la seua col·lecció a la plaça de la Mare de Déu

Alejandro Resta obrirà la Mediterránea Fashion Week València, que se celebrarà del 5 al 8 d'octubre, amb una desfilada a la plaça de la Mare de Déu. No serà l'únic. Un dia després, divendres, serà Isabel Sanchis qui repetirà ubicació, a pesar que l'espai oficial d'aquesta passarel·la és l'Only YOU Hotel València. Així, aquest espai històric i cultural es convertirà en el marc perfecte per a donar vida a les creacions de Sanchis i Resta, per a celebrar la fusió entre moda, cultura i tradició en el cor de València.

A més dels dos dissenyadors esmentats, la setmana de la moda de València també mostrarà a l'Only YOU Hotel València les col·leccions de dissenyadors valencians com Carlos Haro, Mario Salafranca, Cary Fragueiro i GAU, a més de creadors nacionals com ara Devota & Lomba, Duarte, Otrura, Maison Mesa, Félix Ramiro, José Perea, Duly Romero, Malne, Baro Lucas i Oteyza. La Mediterránea Fashion Week València està impulsada per ACUMOVA, l'associació per a la promoció de la moda i cultura valenciana, i va nàixer per a mostrar les col·leccions dels dissenyadors de la Comunitat Valenciana, però també per a donar cabuda a destacats creadors d'àmbit nacional i internacional, objectiu que es pretén consolidar amb aquesta segona edició.