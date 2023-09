La IX edició del Festival Cinema Ciutadà Compromés d’Acicom se celebrarà del 16 al 24 d’octubre de 2023 en diverses sales del País Valencià, promocionant el sector audiovisual del territori, creant sinergies de col·laboració amb les entitats socials i la ciutadania. La present edició compta amb 66 treballs presentats.

El Festival Cinema Ciutadà Compromés està dedicat a l’exhibició de produccions cinematogràfiques i audiovisuals que reflectisquen un compromís amb la societat, els drets humans, el progrés social, l’ecologisme, la igualtat i la diversitat.

Esta serà la novena edició d’un festival que s’ha erigit com a referència a nivell mundial en la promoció de les obres en valencià i que és l’aparador perfecte per al sector audiovisual en valencià. A més a més, el festival també s’ha fet lloc en la divulgació i difusió de produccions nacionals i internacionals amb una profunda consciència social.

«Estem il·lusionats i oberts a donar la benvinguda a diverses veus de la societat a través dels seus autors, productores, organitzacions i entitats socials de la comunitat audiovisual valenciana i d’altres territoris per a participar en la IX edició del nostre Festival», va dir Juan Medina, President d’Acicom i Director del Festival FCCC 2023: «Creiem en el poder del cinema i els mitjans audiovisuals per a inspirar, educar i impulsar el canvi social i, a través d’aquest festival, el nostre objectiu és reunir una àmplia gamma de persones, entitats i institucions per a fomentar una societat més connectada i compromesa».

Nou premis en joc

El Festival Cinema Ciutadà Compromés presenta enguany un certamen de secció oficial amb nou prestigiosos guardons, cadascun d’ells dotat amb un original premi Acicom i una xicoteta ajuda econòmica de 200 €. Les categories de premis són les següents: premi Audiovisual en Valencià, premi Ciutadania per a produccions socials, sobre participació o reivindicatius; Memòria Democràtica i Històrica, Igualtat i Diversitat, Ecologia i Canvi Climàtic, Drets Humans i Cultura de Pau, Innovació i Digitalització, premi especial del Públic i premi Audiovisual Accessible.

A mesura que el festival continua evolucionant, Acicom segueix dedicat a promoure un festival que transcendeix la lluentor i el glamur, enfocant-se en canvi en narracions impactants i que conviden a la reflexió que ressonen amb l’audiència en un nivell més profund.