La presidenta del TSJCV alerta davant la consellera de Justícia de Vox de l'increment del 17 % de les denúncies per violència de gènere

Les altes autoritats judicials valencianes li han recordat a dues de les màximes representants del partit d'ultradreta Vox que la violència de gènere existeix, i que va a l'alça. La presidenta del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), Pilar de la Oliva, ha advertit en el seu discurs de l'obertura de l'any judicial 2023-2024 que les denúncies per violència de gènere "han augmentat un 17 % només en el primer trimestre de l'any". A la sala d'actes de la Ciutat de la Justícia estava present la presidenta de les Corts Valencianes, Llanos Massó, i la consellera de Justícia, Elisa Núñez, que assisteixen per primera vegada a l'obertura de l'any judicial en representació dels seus nous càrrecs.

De la Oliva ha recordat que a la Comunitat Valenciana "han sigut cinc les dones assassinades per les seues parelles o exparelles enguany, d'un total de 49 en tota España (...). La xifra de víctimes mortals d'aquesta xacra que ens envileix com a societat s'anticipa com a insuportable". De la Oliva ha recordat pel seu nom de pila les cinc víctimes valencianes: "Enguany hem hagut de lamentar les morts d'Anne Marie, Ilhan, Raquel, Suzan i Nicola a Orihuela, Antella, Alzira i Castelló. Aquestes morts han deixat menors orfes i marcats per a tota la vida".

La Fiscal Superior de la Comunitat Valenciana també ha recordat les "49 dones que han sigut assassinades" durant 2023 en tota Espanya, motiu pel qual ha volgut "posar en valor les oficines d'ajuda a les víctimes del delicte" posades en servei a la Comunitat Valenciana durant l'etapa del Botànic. "Un servei públic multidisplinari i gratuït per a atendre les víctimes més vulnerables: un total de 27.738 ateses durant l'any passat. Un total de 950 tenien alguna discapacitat, de les quals 814 eren dones".