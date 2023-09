La zona blava tornarà a ser gratis de 14 a 16 hores

El ple de l'Ajuntament de València ha aprovat aquest matí amb els vots de PP i Vox la moció de la formació d'ultradreta perquè la zona d'aparcament regulat (ORA) o zona blava torne a ser gratuïta de 14 a 16 hores. L'acord també acurta a les 20 hores l'hora de tarifació d'aquesta zona. Amb aquesta moció, que ha estat precedida per la intervenció d'una representant de l'Associació de Veïns de la Roqueta en contra de la reversió dels horaris de la zona blava.

L'anterior govern de Compromís i PSPV va aprovar en 2021 una modificació de l'ordenança que regula la zona blava que incloïa tres hores més de pagament. L'horari es va ampliar fins a les 21 hores i es va eliminar la gratuïtat d'aquestes places d'aparcament a l'hora de dinar (de 14 a 16 hores).

El regidor de Vox Pepe Gosálbez ha assegurat que "per al nostre partit la mobilitat àgil i amb llibertat és una cosa fonamental. Per a aconseguir-la és bàsic poder aparcar des d'un aparcament públic o privat, o bé al carrer a les places lliures o a les places de l'ORA". "L'ORA actual és una herència enverinada de l'ex alcalde Joan Ribó i de Sandra Gómez". "Es van incrementar les places i es va augmentar, per tant, la recaptació a costa dels valencians", ha assenyalat Gosálbez.

L'anterior regidor de Mobilitat, Giuseppe Grezzi, ha criticat la decisió que suposa una reculada en les polítiques de mobilitat.

Els veïns de la Roqueta han advertit en el torn d'intervenció que abans de la implantació de la zona blava i taronja el barri era un gran aparcament gratuït. La tornada de la gratuïtat de la zona blava al migdia és "molt negativa" per als veïns. "Augmentarà el trànsit, la pol·lució i la contaminació acústica". "No volem tornar arrere". "Necessitem solucions i mobilitat sostenible, no sols la comoditat de poder aparcar". La mesura, van advertir els veïns, és "contrària a la capitalitat verda" de València en 2024.