Així serà el 9 d'Octubre: desplegament policial històric amb drons i gossos, Te Deum i l'alcaldessa portadora de la Senyera

La festa cívica del 9 d'Octubre se celebrarà a València amb un desplegament històric policial sense precedents. Més de 1.900 agents garantiran la seguretat ciutadana durant els principals actes de l'efemèride, entre els quals està la processó institucional en la qual l'alcaldessa María José Catalá portarà la Senyera, i durant les almenys dues manifestacions que ja han demanat autorització a la Delegació del Govern per a la seua celebració aquest dia. La xifra d'aquest gran operatiu sorgeix de sumar els 1.600 agents de Policia Nacional i els més de 300 que mobilitzarà la Policia Local. Aquestes xifres s'han conegut després de la reunió especial de la Junta de Seguretat Local en la qual ha participat la mateixa alcaldessa, la delegada del Govern Pilar Bernabé i els comandaments de Policia Local, Policia Nacional, Policia Autonòmica, Guàrdia Civil, Bombers i Protecció Civil, entre altres. “Aquest és un dia complex amb l'assistència de moltes persones", ha remarcat Catalá, que va fer una crida a viure "la festa de tots els valencians" amb "tranquil·litat i serenitat, en família" i "recordant que és un dia en què molts xiquets ixen al carrer" amb els seus pares per a gaudir d'una jornada festiva i institucional fonamental per als ciutadans de la Comunitat Valenciana.

“Per a l'Ajuntament de València -ha remarcat Catalá- és crucial que aquests dies es desenvolupen amb total normalitat i ho estem preparant tot amb molta cura i afecte”. També ha destacat “la bona coordinació amb la Delegació del Govern, que està treballant amb l'Ajuntament per a aconseguir l'objectiu de salvaguardar l'ordre públic i que tots puguem viure aquests dies en família”. L'alcaldessa ha fet una crida “a la concòrdia i a la tranquil·litat durant aquests dies”. “Aquest és el dia dels valencians i no pot ni ha d'embullar-se amb cap mena d'esdeveniment al marge de la tranquil·litat i la serenitat”, ha afirmat.

“Espere que siga un dia fantàstic per a tots i que els ciutadans puguen gaudir moltíssim del dia en família. Crec que el sentit comú, la sensatesa, la normalitat i la tranquil·litat han de regnar en aquest dia”, ha relatat.

Canvi d'itinerari

El dia 7 d'octubre hi haurà un congrés de pirotècnia a la ciutat, amb una mascletà al migdia; el dia 8 d'octubre es dispararà un castell de focs artificials a la mitjanit i des del matí del 9 d' Octubre es programaran els actes que es desenvolupen al Palau de la Generalitat. A partir d'ací, l'Ajuntament albergarà la Processó Cívica al matí. Efectivament, com ha explicat l'alcaldessa, hi ha un canvi d'itinerari per les obres de sanejament del carrer Sant Vicent. En aquest sentit, la Processó Cívica, en la qual la mateixa María José Catalá serà la portadora de la Senyera, discorrerà pel carrer de les Barques, Poeta Querol i la Pau fins a la Catedral, on entrarà per a celebrar el Te Deum, acte que recupera el govern municipal del PP enguany, "com un acte tradicional a la ciutat de València", però que ha motivat crítiques de Compromís per donar-li un caire religiós a una cerimònia que hauria de ser totalment civil per als valencianistes. Des de la Catedral, la processó continuarà per la plaça de l'Arquebisbat, el carrer Avellanes, la Mar, Comèdies i una altra vegada al carrer la Pau per a arribar al Parterre per a l'homenatge floral a l'estàtua del Rei Jaume I i tornar de nou en la plaça de l'Ajuntament.

A la vesprada, ha indicat l'alcaldessa, "ja hi ha dues manifestacions previstes", motiu pel qual el dia "és complex", amb una assistència massiva de persones i amb una logística "complexa" per als Cossos i Forces de la Seguretat de l'Estat. "Per part nostra, l'any passat hi va haver uns 300 efectius de Policia Local i, enguany, n'hi haurà més de 300", que unit "al desplegament molt important de Policia Nacional" situaria el total d'agents en més de 1.900. "És una bona coordinació que tenim amb la Delegació del Govern, i treballarem des de les dues administracions perquè la jornada es desenvolupe de manera tranquil·la. Ja hi ha hagut reunions tècniques i hui era la reunió de la Junta de Seguretat", hi ha afegit.

Dispositiu de màxim nivell

Per la seua banda, la delegada del Govern Pilar Bernabé ha avançat que les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat "garantiran que el pròxim 9 d’Octubre siga la festa de tots i totes, la festa de la convivència i la concòrdia”. La representant governamental ha manifestat que un total de 1.600 agents de la Policia Nacional garantiran la seguretat durant aquesta jornada, als quals se sumaran els efectius de la Guàrdia Civil vinculats al control de la pólvora i trànsit en els accessos a la ciutat.

Per a això, Bernabé ha anunciat “un dispositiu de seguretat de màxim nivell: unitats d'intervenció, policies de paisà, unitats canines i unitats de drons i antidrons amb el qual es garantirà la normalitat en aquest dia”. La delegada també ha avançat que l'operatiu també treballarà en els dies previs a la jornada festiva, sobretot en els actes pirotècnics del 7 i 8 d'octubre. Bernabé ha agraït “la total coordinació entre administracions per al desenvolupament d'aquest desplegament”. Una cooperació que, segons ha dit, “sempre ha sigut cordial, efectiva, lleial i molt professional de la Policia Nacional i de la Policia Local, i així continuarà sent-ho com no podia ser d'una altra manera”.