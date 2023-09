Es disparen els virus respiratoris entre els xiquets després de la tornada al col·legi

La primera setmana de tornada al col·legi ja es va notar. Els virus respiratoris havien tornat a campar a plaer entre els xiquets segons tornaven a les aules, però ha sigut en la segona setmana de classes (la del 18 al 24 de setembre) quan s'ha registrat una vertadera explosió d'infeccions respiratòries entre els més menuts: la incidència d'aquests processos en xiquets de 0 a 4 anys s'ha duplicat fins als 3.459 casos per 100.000 habitants.

Així es recull en l'últim butlletí del Sistema de Vigilància d'Infeccions Respiratòries Agudes de la Conselleria de Sanitat (SiVIRA) que segueix l'evolució detallada del coronavirus, de la grip i del VRS (responsable de la bronquiolitis), però també de la resta de virus respiratoris. Segons aquest últim butlletí, la taxa d'infeccions respiratòries agudes entre els xiquets de 0 a 4 anys va augmentar només en aquesta setmana un 106 %, que se sumen a l'increment del 49 % que va haver-hi la setmana anterior.

Amb aquestes taxes, la circulació de virus respiratoris en xiquets està parella a la que es podia registrar per a Falles, encara que lluny dels pics màxims que va provocar la bronquiolitis a la fi d'any, amb més de 6.000 casos per 100.000 habitants entre els més menuts. Són, amb diferència, els més afectats en aquesta tornada al curs escolar, encara que les infeccions per virus respiratoris també estan deixant la seua empremta entre els menors de 5 a 14 anys, encara que amb unes taxes molt menors. Aquests augments s'estan notant en les consultes dels pediatres. En la resta de grups d'edat, la situació es manté en nivells baixos.

No ha començat la temporada de bronquiolitis

Segons les dades del butlletí, el coronavirus SARS-CoV-2 seria un dels responsables d'aquest augment de casos -perquè la seua incidència de contagis torna a pujar després de la baixada de la setmana anterior-, però no està darrere de tots els casos. Segons han explicat pediatres a aquest diari, hi ha molts altres virus causants d'infeccions respiratòries que expliquen aquesta pujada i que es monitoren en aquest sistema de vigilància, però dels quals no s'aporten dades concretes com adenovirus, coronavirus no SARS-CoV-2, enterovirus, rinovirus, Streptococus pneumoniae, etc.

De fet, i segons la vigilància que es fa en centres de salut d'Atenció Primària, la temporada de grip i bronquiolitis (causada pel virus respiratori sincicial VRS) no ha començat i ambdues infeccions respiratòries es mantenen en valors mínims.

Primer any de vacunació de grip i bronquiolitis per als xiquets

Cal recordar que enguany és el primer en el qual els xiquets de fins a 5 anys estan inclosos com a població de risc per a rebre la vacuna estacional de la grip (la campanya de la qual començarà el pròxim 16 d'octubre), i aquesta tardor també serà la primera en la qual els lactants menors de 6 mesos rebran un anticòs monoclonal per a evitar les formes severes de bronquiolitis, malaltia que tots els anys col·lapsa consultes i urgències pediàtriques i deixa una alta taxa de malaltia entre els més menuts.