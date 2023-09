La Generalitat situa Sagunt com a "punt fonamental" per al "renaixement industrial"

El Govern Valencià aposta per la comarca del Camp de Morvedre com "un dels principals punts estratègics" de la reindustrialització de la Comunitat Valenciana.

Aquest és el missatge que ha llançat el secretari autonòmic d'Indústria, Comerç i Consum, Felipe Carrasco, en un acte de la patronal comarcal Asecam, en què ha apuntat, a més, que Sagunt és un "punt fonamental" en el "renaixement industrial" de la província.

Després de saber-se que la capital comarcal acollirà la multimilionària inversió que suposa la gigafactoria de Volkswagen, Carrasco s'ha pronunciat d'aquesta manera en acudir al Consell d'Indústria de l'Associació Empresarial del Camp de Morvedre.

El responsable autonòmic ha destacat que Sagunt exerceix "un paper crucial en la reindustrialització de la Comunitat Valenciana a causa de la seua ubicació estratègica i el seu port que facilita el comerç internacional i la importació de matèries primeres per a les indústries locals".

A més, ha incidit en el fet que la presència d'una zona industrial consolidada a la capital de la comarca del Camp de Morvedre "ofereix infraestructures i recursos clau per al desenvolupament de noves empreses i l'expansió de les existents". "Cosa que, per descomptat, des de la Generalitat es continuarà impulsant", ha garantit.

El secretari autonòmic ha analitzat el context actual i futur d'aquesta comarca, a més de repassar els projectes previstos i en desenvolupament en la zona.

"Punt fonamental"

Carrasco ha afirmat que el Govern Valencià aposta per la comarca del Camp de Morvedre com "un dels principals punts estratègics de la reindustrialització de la Comunitat". I ha afegit que Sagunt és "un punt fonamental" per al Pla de reindustrialització que impulsa la Generalitat i que "contribueix al creixement econòmic i la creació d'ocupació a la regió", ha dit en relació a la ciutat que acollirà una inversió històrica de la mà de Volkswagen, amb una gigafactoria que generarà milers d'ocupacions.

El Consell d'Indústria d'Asecam, com apunten des de la Generalitat en un comunicat, està format per les grans empreses del Camp de Morvedre i altres en qualitat de col·laboradors.