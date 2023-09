El jutge imputa Vilda i Luque per coaccions després del bes de Rubiales a Hermoso

El jutge de l'Audiència Nacional Francisco de Jorge ha ampliat el nombre d'investigats en la causa per presumptes delictes d'agressió sexual i coaccions dirigida inicialment contra l'expresident de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) Luis Rubiales pel bes no consentit que va plantar a la jugadora de la selecció Jenni Hermoso en la final del mundial a Austràlia. De la seua última resolució es dedueix que considera que l'exseleccionador femení de futbol Jorge Vilda i els directors de la selecció masculina, Albert Luque, i de Màrqueting de l'RFEF, Rubén Rivera, poden haver sigut autors de les pressions a la jugadora, i per això els ha citat per a interrogar-los el pròxim 10 d'octubre.

En el cas de Luque i Rivera, la decisió del titular del Jutjat d'Instrucció número 1 suposa un canvi de condició processal de testimonis a investigats. Tot això després de les compareixences dilluns passat de Rafael, germà de Jenni Hermoso, i una amiga personal de la jugadora a l'Audiència Nacional, on van ampliar detalls sobre les pressions i la situació de fustigació patides per la jugadora que aquesta ja havia apuntat en la seua declaració inicial davant la Fiscalia.

Segons les fonts jurídiques consultades per aquest diari, el germà d'Hermoso hauria apuntat a l'ara exseleccionador de la selecció femenina Jorge Vilda com a presumpte autor de les pressions, i en aquell moment l'exseleccionador no es trobava entre els treballadors de la Federació citats per al dijous com a testimonis en la instrucció de la causa. Ara el jutge fa un gir al cas citant-lo com investigat junt amb Luque i Rivera, i ajornant la seua compareixença d'ací a unes setmanes.

D'altra banda, el magistrat manté les citacions previstes per a aquest dijous com a testimonis de la cap de premsa de la selecció femenina, Patricia Pérez, i de l'exdirector d'Integritat de l'RFEF, Miguel Caba, que declararan a partir de les 10 del matí, han informat fonts jurídiques.

Lectura de llavis del 'piquito'

A més dels testimonis pròxims a Hermoso, la instrucció d'aquest assumpte compta també amb la ratificació per dos perits d'un informe aportat per la defensa de Rubiales que inclou una lectura dels llavis de l'exdirectiu en els vídeos gravats en els instants previs al bes que va propinar a Hermoso. A més, el jutge De Jorge ha rebut a través de l'Ambaixada d'Austràlia el certificat del contingut de tots els delictes del Codi Penal d'aquell país en relació amb els fets investigats i que són aplicables a l'Estat de Nova Gal·les del Sud, on se situava l'estadi de Sydney en el qual es va produir la suposada agressió.

Abans de la compareixença de Vilda, el jutge té previst continuar amb les seues diligències amb altres testimonis, ni més ni menys que les jugadores de la selecció Alexia Putellas, Irene Paredes i Misa Rodríguez, citades el pròxim 2 d'octubre. Les seues compareixences podrien fer-se per videoconferència.

La tinenta fiscal de l'Audiència Nacional, Marta Durántez, ja va preguntar a Rubiales per cinc persones concretes durant l'interrogatori com a investigat al qual el va sotmetre el passat 15 de setembre, després del qual va acordar a instàncies de Fiscalia que no puga comunicar-se amb la jugadora durant la instrucció de la causa oberta, prohibint-li, a més, acostar-s'hi a menys de 200 metres.

Segons fonts presents en la declaració, Rubiales va negar davant el jutge que es feren coaccions cap a la jugadora de l'absoluta i el seu entorn, així com que hi haguera falta de consentiment en el bes en la boca que li va propinar.

Les diligències inclouen també un vídeo reclamat al diari El País sobre la celebració al vestuari que té penjat en Internet i al diari esportiu As, el dels moments del bes i qualssevol altres relacionats amb els fets. També es va demanar a La Vanguardia una altra gravació de la celebració en l'autobús de la selecció espanyola de futbol femení.