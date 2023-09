La processó dels Turquets va tancar les festes d'Algar

Algar de Palància va tancar les seues festes amb la processó de la Mare de Déu de la Mercé, més coneguda com la processó dels Turquets, única a Espanya, per la qual cosa, des de fa anys, des de l'Ajuntament s'està impulsant un expedient perquè siga declarada BIC (bé d'interés cultural). Un acte que s'ha celebrat durant més de 300 anys i que es consolida com una de les processons més boniques i extraordinàries d'aquesta comarca.

Alcaldes i alcaldesses A la cita no van faltar alts càrrecs del PP, que van acompanyar l'alcalde, Amable Mondragón, i el govern local en aquest dia tan especial, com el diputat nacional, Carlos Gil; l'alcaldessa d'Albalat, o l'alcalde de Torres Torres, entre altres. La imatge va ser acompanyada per l'agrupació musicocultural de la localitat i pel Grup de Danses La Solana, que va delectar el públic amb el ball de l'arenilla, en el qual va participar la fallera major de València de 2022, Carmen Martín. Un sopar de germanor va tancar els festejos, que van acabar amb una gran disparà.