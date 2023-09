Stoltenberg afirma que la contraofensiva d'Ucraïna avança i supera les defenses russes

El secretari general de l'OTAN, Jens Stoltenberg, ha assegurat dimecres que la contraofensiva ucraïnesa està fent avanços en el terreny i ha superat algunes defenses russes, després de lamentar que, no obstant això, el president rus, Vladímir Putin, no ha canviat els seus objectius.

"La contraofensiva ucraïnesa continua avançant. En algunes zones, les forces ucraïneses han superat les defenses russes", ha afirmat el cap polític de l'OTAN en declaracions amb la nova primera ministra letona, Evika Silina, en la seua primera visita al centre d'operacions general aliat.

En aquest sentit, ha alertat que no hi ha "senyals" que els objectius de Putin hagen canviat, per la qual cosa ha fet una crida a mantindre el suport internacional a Kíiv. "La millor manera d'aconseguir una pau duradora és augmentar el suport a Ucraïna", ha subratllat.

L'ex primer ministre noruec ha agraït l'ajuda enviada pels Estats Units. Els carros de combat Abrams han arribat aquesta setmana a les mans de l'exèrcit ucraïnés i "augmentaran la capacitat per a fer retrocedir les forces russes".

Aquests equips són una de les principals peticions de Kíiv a Washington des de l'esclat de la guerra, allà per finals de febrer de 2022. Rússia, per la seua banda, ha reconegut que "són una arma molt seriosa", però ha assegurat que "cremaran" igual que "altres tancs de fabricació estrangera".

Segons la intel·ligència britànica, Moscou està centrat a "reforçar" una línia de front molt extensa en el marc de la seua invasió d'Ucraïna, cosa que fa "menys probable" una ofensiva durant les pròximes setmanes.