Sueca restaurarà dues obres del pintor Claros que s'exhibeixen a l'Ajuntament

L'Ajuntament de Sueca durà a terme la restauració dels dos quadres del pintor Alfredo Claros que s'exposen al saló de plens de la casa consistorial. Aquest matí, en presència de la família de l'artista, propietària de les obres, del regidor responsable i de la tècnica municipal, s'ha procedit a despenjar-los i preparar-los per a traslladar-los, perquè siguen sotmesos a un procés que n'assegure la conservació en el temps en les més òptimes condicions.

L'Ajuntament, tal com es va comprometre en el seu moment, ha contractat els serveis d'una empresa experta en la restauració d'obres per a conservar en el millor estat aquests quadres que han sigut cedits per la família de Claros perquè tota la ciutat puga contemplar-los, segons ha explicat el regidor de Patrimoni, Joan López. Les obres són Xiquets amb gos, un oli de dimensions 1,20 x 0,97, pintat l'any 1925, i El tio Navarrot, un oli també d'1,57 per 1,50, pintat en 1917. Ambdues estan cedides a l'Ajuntament per les seues propietàries fins a l'any 2027 amb caràcter renovable.

Segons ha explicat una de les persones encarregades dels treballs de restauració, Anna Boix, es tracta de “dues peces molt singulars i molt importants de Claros. Els farem un procediment de conservació, que inclou una neteja superficial i una posada a punt, tant del marc com dels quadres. L'estat és bo, però és molt interessant que les obres se sotmeten a un manteniment per a una òptima conservació”.