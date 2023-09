Cheste esquiva l'alternança i tancarà MotoGP en 2024

El calendari de MotoGP de 2024 serà de rècord, amb 22 cites segons va anunciar ahir Dorna, dues més que l'actual temporada, i sense rastre de l'alternança pactada abans de la pandèmia entre els cinc circuits de la península Ibèrica. De fet, estan tots inclosos. Els quatre espanyols, amb el retorn de Motorland Aragó, absent en 2023, i el portugués de Portimão, que cedirà el privilegi d'obrir la temporada al de Losail, a Qatar. Jerez, Barcelona i Cheste, com a final de festa, completaran la temporada més llarga de la història, sempre que no hi haja cap canvi en un calendari provisional. En concret, Portugal i l'Índia estan pendents de tancar el seu contracte, i el Kazakhstan, a costa de l'homologació. Com a reserva figura el Gran Premi d'Hongria, al circuit de Balatonring.

El Ricardo Tormo tornarà a celebrar un any més la festa dels campions. Cheste va segellar el setembre de 2020 la renovació amb Dorna pel període entre 2022 i 2026, garantint-se almenys tres anys sense alternança que es completaran en 2024. Més enllà només Dorna sap què pot passar. Des del Circuit són optimistes en veure que l'organització del Mundial continua apostant en ferm per València com a epíleg del campionat, i confien en la resposta en massa dels aficionats tant en 2023 com en 2024 per a continuar donant arguments de pes per a la permanència. Pendents de Marc Márquez Aquesta setmana arranca el GP del Japó, on Marc Márquez espera reunir-se amb la cúpula d'Honda abans d'anunciar el seu futur, que suposa quedar-s'hi o pactar l'eixida a l'única Ducati lliure en Gresini amb el seu germà Álex. La seua visita ahir a la fàbrica i escola tècnica d'enginyers va sonar a comiat.